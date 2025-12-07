L'Inter Miami vince la MLS: 48° trofeo in carriera per Lionel Messi

L’Inter Miami, grazie al 3-1 sui Vancouver Whitecaps, si è aggiudicata per la prima volta nella sua storia il titolo di campioni della MLS, trionfando nella finale playoff giocata nello stadio di casa, con la franchigia che dalla prossima stagione giocherà in un nuovo impianto da 1 miliardo di dollari.

Grande protagonista della serata è sicuramente stato Lionel Messi. La Pulga argentina, al suo 48° trofeo in carriera, non ha segnato ma ha fornito due assist per i gol di de Paul e Allende, mentre ad aprire le marcature in favore dell’Inter Miami era stata un’autorete di Ocampo.

Serata da ricordare anche per Sergi Busquets e Jordi Alba, alla loro ultima partita ufficiale, conclusa con un trofeo, che impreziosisce la loro carriera costellata di trionfi grazie proprio al Barcellona in cui era presente lo stesso Messi. Panchina, invece, per Luis Suarez, altro ex Barça, nella finalissima che ha consacrato anche lui campione MLS, ai danni di Vancouver, in cui milita da questa stagione Thomas Muller, ex Bayern Monaco.

«Finalmente è arrivato il momento che aspettavo, anzi il momento che aspettavamo come squadra», ha commentato Messi al termine della partita, in cui l’Inter Miami è stato premiato da David Beckham, co-proprietario della franchigia della Florida, che ha conquistato ieri sera il suo primo titolo MLS.