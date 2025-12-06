Exor verso la cessione di Gedi a Kyriakou: a La Repubblica possibili tagli per 140 giornalisti

La trattativa per la cessione del gruppo editoriale Gedi, di prorpietà della holding Exor della famiglia Agnelli-Elkann, ad Antenna, società controllata dal greco Theo Kyriakou in società con il fondo sovrano dell’Arabia Saudita.

Come riporta l’edizione odierna de Il Giornale, i colloqui fra Kyriakou e John Elkann sono continui, ma in particolare la vendita del quotidiano La Repubblica, che rientrerebbe nell’affare da circa 120-140 milioni di euro, questa l’ultima offerta presentata da Antenna per tutto il gruppo Gedi. Elkann però ha preso tempo, sia per provare ad alzare la cifra, sia per l’imminente 50° compleanno del giornale che sarà il prossimo 14 gennaio, con una festa in programma per il 18. Si tratta di anche di una questione di stile, visto che nessuno a Exor vuole annunciare la vendita di uno dei più importanti quotidiani nazionali proprio quando è vicino a festeggiare il mezzo secolo di vita. Su questa linea ci sono anche altre fonti che invece danno l’affare ormai chiuso.

Ma chi ha fretta di capire il proprio futuro è la redazione del La Repubblica. Infatti, girano ormai diverse indiscrezioni che, una volta conclusa la trattativa fra Exor e Antenna, si procederà a un importante ridimensionamento: si parla di un piano di uscita per 100-140 giornalisti sugli oltre 300 attualmente presenti. Voci che non sono state confermate dalle parti in causa, ma nemmeno smentite ufficialmente. Si tratterebbe di una forte riduzione dell’organico, che potrebbe anche avvenire in modalità più morbida, ma che sarebbe comunque un netto taglio della redazione esistente. Intanto, la redazione di Repubblica ha già fissato per martedì un’assemblea per fare il punto della situazione, al termine della quale dovrebbe diffondere un comunicato.

Cambiando quotidiano, La Stampa, che potrebbe comunque finire nel discorso complessivo con Antenna, è sempre al centro di discussioni fra Exor e la cordata guidata da Enrico Marchi. Si tratta comunque di colloqui ancora nella loro fase iniziale con l’impressione che prima la holding della famiglia Agnelli-Elkann voglia chiudere la questione con Antenna.

