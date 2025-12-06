Stadio Franchi, mercoledì il sopralluogo per il nuovo cronoprogramma dei lavori: Fiorentina in attesa

Nonostante gli esiti tutt’altro che positivi e risolutivi degli scorsi incontri fra Comune e Fiorentina, continua il lavoro dell’amministrazione comunale che ha in programma un sopralluogo allo stadio Franchi nella giornata di mercoledì.

Come riporta l’edizione odierna del La Nazione-Firenze, il sopralluogo di mercoledì, a cui saranno presenti le commissioni Infrastrutture e Sport per una seduta congiunta, potrebbe essere l’occasione giusta per svelare il nuovo cronoprogramma aggiornato dei lavori, anche se la sindaca Sara Funaro ha ribadito più volte che la scadenza rimane fissata per il 2029, nonostante i recenti slittamenti. La sensazione è comunque quella che già prima del sopralluogo, a cui parteciperanno anche l’assessora allo Sport Letizia Perini e i servizi tecnici di Palazzo Vecchio, si possa trovare la quadra sulla variante al progetto e sul cronoprogramma con le relative firme dirigenziali che ancora mancano per chiudere il cerchio.

«Finalmente è arrivata la notizia di convocazione per il sopralluogo dei consiglieri comunali al cantiere della ristrutturazione dello stadio Franchi – esulta invece Massimo Sabatini, consigliere della Lista Schmidt –. Un evento che io sto richiedendo da luglio con mail e richieste ufficiali, tanto per iscritto che a voce, nelle sedute del consiglio comunale».

Infatti, la situazione dei lavori del Franchi, oltre ad agitare la Fiorentina, ha scatenato un vero e proprio caso politico sin dall’inizio, con le opposizioni che chiedevano a gran voce di poter visionare dal vivo il cantiere. «Il 10 dicembre – ha continuato Sabatini – vedrò da vicino con i miei occhi lo stato dell’arte di quei ritardi che ero riuscito a scorgere anche da lontano. Ascolteremo poi cos’hanno da dire per il futuro».

Guardando però in senso stretto in casa Fiorentina, l’ultimatum dato da Rocco Commisso, ed espresso alla sindaca Funaro dal direttore generale Alessandro Ferrari, rimane quello di fine anno per un potenziale intervento diretto del patron viola. Sul piatto ci sarebbero 50-60 milioni di euro, la cifra che serve per coprire l’intero finanziamento per i lavori prevista dal Comune. Ma ovviamente per fare questo il club viola ha voluto specificare nel dettaglio delle condizioni ritenute necessarie. Per entrare nel progetto, Commisso chiede che la concessione dell’impianto si spalmata su più anni a canone agevolato e il pieno controllo sul secondo e ultimo lotto dei lavori.

Come detto all’inizio, nonostante una serie di incontri la fumata bianca non è arrivata, con la Fiorentina che non sembra aver avuto le rassicurazioni che si aspettava. Ma comunque i contatti fra le parti sono costanti, ma passi avanti decisi non se ne registrano. Ciò che trapela però da entrambe le parti è che si voglia arrivare in fondo a una trattativa che appare serrata e logorante. Tutto sta nel capire come potersi venire in contro. Lo scorso martedì la sindaca Funaro e l’assessora Perini hanno incontrato il Dg Ferrari al Viola Park in occasione della cena dedicata all’associazione Quartotempo insieme alle prime squadre maschile e femminile. Un ulteriore incontro si è tenuto a Palazzo Vecchio nella mattinata successiva a testimonianza di come il dialogo sia più vivo che mai.

Ma intanto il tempo scorre e i lavori sono lontani dall’essere programmati con certezza. In tutto questo la Fiorentina rimane in attesa di risposte chiare entro la fine del 2025, che termina a breve, anche se non si vuole far lavorare di fretta, con il rischio di errori, l’amministrazione comunale. La partita rimane apertissime con la fumata bianca che potrebbe arrivare proprio sul filo di lana. Questa è la speranza, ma si tratta di una condizione fondamentale per permettere alla città di Firenze di poter ambire a ospitate con il suo nuovo Franchi le partite di EURO 2032.