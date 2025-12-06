Sampdoria, altro cambio al vertice: uno fra Manfredi e Tey lascia a fine stagione

Ci potrebbe essere a breve un nuovo cambio assetto societario per la Sampdoria. Infatti, sembra ormai certo il divorzio a fine stagione fra Joseph Tey, primo azionista del club, e Matteo Manfredi, presidente dei blucerchiati che ha rilevato il club dopo la travagliata era Ferrero.

Come riporta l’edizione odierna de Il Secolo XIX, fra le parti si sono registrate nell’ultimo periodo divergenze di vedute e gestionali che si stanno amplificando sempre di più con il passare dei giorni e che sembrano essere arrivate a un punto di non ritorno.

L’imprenditore di Singapore sta lavorando ormai da tempo alla creazione di una struttura parallela all’interno del club blucerchiato, basata su uomini di cieca fiducia. Al centro di questa rimarrebbe il braccio destro Nathan Walker, il vero factotum della Samp dal suo arrivo, ma sarebbe confermato anche il CEO sport Jesper Fredberg. Entrambi sono arrivati nel mondo blucerchiato da luglio sotto indicazione naturalmente di Tey.

Di questo hanno parlato proprio Tey e Manfredi nell’incontro andato in scena l’altro ieri a Milano. Le parti hanno stabilito anche che per il futuro del club è indispensabile il mantenimento della Serie B. Una retrocessione in C (la squadra blucerchiata si trova al penultimo posto) sarebbe un incredibile duro colpo sia dal punto i vista sportivo che economico.

Proprio per scongiurare questo nefasto scenario, la proprietà è pronta a rinforzare la rosa nel mercato di gennaio. Un messaggio che nelle settimane precedenti è arrivato anche da parte della società, prima con il direttore sportivo Andrea Mancini e poi con il già citato CEO Fredberg. Per i tifosi la controprova si sta avvicinando visto che a gennaio mancano solo poche settimane ed essendo una finestra abbastanza breve gli innesti dovranno arrivare il più presto possibile.

Tornando al capitolo proprietà, nelle prossime settimane, con certamente meno fretta rispetto al mercato di gennaio, Tey e Manfredi affronteranno la strategia di uscita di uno dei due, visto che non è escluso che sia lo stesso primo azionista a lasciare il club. Inoltre, al momento non è nemmeno da scartare l’ipotesi di un coinvolgimento del piano legale, con la volontà di evitare le lungaggini vissute relative alle ultime quote in possesso di Massimo Ferrero.

Attualmente, Tey e Manfredi convivono nella società lussemburghese Gestio Capital Structuring & Investment. L’imprenditore di Singapore è il soggetto che garantisce pressoché tutta la liquidità necessaria per garantire continuità al club blucerchiato e possiede tutte le azioni di categoria B, che gli permettono di essere l’azionista di maggioranza. D’altro canto, Manfredi possiede le azioni A, quelle che garantiscono il diritto di voto. A scendere c’è Blucerchiati SpA, di cui Manfredi è amministratore unico e detiene il 100% delle quote, società che a sua volta controlla direttamente la Sampdoria.

Infine, negli uffici milanesi di Manfredi si è svolto un altro incontro questa volta nella giornata di venerdì. A questo vertice sono stati convocati il ds Mancini e Invernizzi, entrambi quindi assenti all’allenamento al Mugnaini, ma non Fredberg, che comunque dovrebbe essere il grande protagonista del mercato di gennaio, visto che si tratta del membro del Consiglio di Amministrazione con le deleghe sulla fuma dei contratti dell’area sport.