KKR studia l'acquisto di Arctos, il fondo che possiede quote di Liverpool e PSG

Il gruppo statunitense KKR è in trattative per acquisire Arctos Partners, il fondo USA, specializzato in sport e intrattenimento, che detiene quote di minoranza di club di prima fascia come Liverpool e Paris Saint-Germain. A riportarlo è il Financial Times.

KKR, che detiene anche il 30% di Enilive (title sponsor della Serie A dalla scorsa stagione) ha accumulato negli anni più di 700 miliardi di dollari in asset, diventando così uno dei più grandi gruppi attivi nel settore del private equity. L’interesse per Arctos arriva in un momento in cui KKR si sta concentrando sull’attrarre investitori individuali facoltosi e normali risparmiatori previdenziali con lo scopo di far crescere ulteriormente il valore futuro dei propri asset, rendendo così gli investimenti sportivi che attirano interesse dagli investitori comuni un’offerta di prodotto allettante.

Inoltre, un eventuale accordo per una quota di maggioranza di Arctos, farebbe entrare KKR nel mercato relativo all’acquisizione di quote di fondi di private equity ritenuti di secondo livello, settore in cui lo stesso Arctos si è specializzato nell’ultimo periodo. Inoltre, va considerato che il fondo USA detiene quote di minoranza di franchigie statunitensi come:

Golden State Warriors e gli Utah Jazz (NBA)

e gli (NBA) Los Angeles Dodgers (MLB)

(MLB) Los Angeles Chargers e i Buffalo Bills (NFL)

A questi va aggiunta anche la minoranza del team Aston Martin che gareggia in Formula 1. Arctos, che gestisce più di 14 miliardi di dollari in asset regolamentati secondo i documenti depositati presso le autorità di vigilanza, ha anche costruito un’attività che fornisce finanziamenti su misura in debito ed equity all’industria del capitale privato. All’inizio di quest’anno, quella unità di Arctos ha aiutato a finanziare il management buyout della società di private credit Hayfin da un fondo pensione canadese. Le trattative fra le parti sono ancora in corso e da diverse fonti si precisa come necessario ancora tempo per iniziare a entrare nella fase calda delle contrattazioni, tanto che non è ancora stata decisa una quota precisa con cui KKR andrebbe a controllare Arctos né il relativo valore.

La cosa invece ovvia è il fatto che qualora l’affare andasse in porta si tratterebbe dell’investimento più consistente nella storia di KKR. Infatti, al momento, guida la classifica la spesa di 7 miliardi di dollari per rilevare il 100% del colosso assicurativo Global Atlantic. Ma gli esperti riferiscono che per qualsiasi quota di controllo di Arctos sia necessaria una cifra molt consistente che si potrebbe avvicinare, se non superare, all’investimento fatto dal gruppo USA nel 2023.