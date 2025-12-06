Mondiali, dall'Argentina alla Francia: le eventuali avversarie dell'Italia nella fase a eliminazione diretta

Si è tenuto ieri il sorteggio dei gironi della Coppa del Mondo 2026. Un’urna benevola per l’Italia, a patto che gli Azzurri di Gennaro Gattuso conquistino il pass per il torneo iridato attraverso gli spareggi che metteranno sul cammino di Donnarumma e compagni prima l’Irlanda del Nord e poi eventualmente una fra Galles e Bosnia.

Appuntamento a marzo quindi, con la semifinale con l’Irlanda del Nord che si giocherà a Bergamo il prossimo 26 marzo, mentre la finalissima sarà il 31. Ma come detto, se ce ne fosse bisogno, il sorteggio ha fatto crescere ancora di più l’importanza di questo appuntamento che porterebbe l’Italia ad affrontare un girone mondiale tutt’altro che impegnativo.

Andando avanti, e superando anche alla scaramanzia, in attesa del calendario definitivo delle partite Mondiali, che sarà pubblicato nella serata odierna dalla FIFA, si può già determinare l’eventuale cammino dell’Italia nella competizione iridata che si terrà fra Stati Uniti, Messico e Canada. Bisogna prima ricordare che la fase a gironi, che vedrà per la prima volta coinvolte ben 48 nazionali, sarà superata dalle selezioni che chiuderanno nei primi due posti di ogni raggruppamento, più le otto migliori terze, così da andare a formare il quadro dei sedicesimi di finale.

Proprio per questo format, e dopo aver visto l’eventuale girone in cui potrebbe esserci l’Italia, la parte più difficile sembra proprio la qualificazione tramite i playoff. Ma se questi sorridessero agli Azzurri, che percorso potrebbe eventualmente attendere la selezione guidata da Gattuso ai Mondiali?

In base al tabellone della fase finale, già definito dalla FIFA, chi vincerà il raggruppamento B, con Italia e Svizzera grandi favorite, il cammino previsto prevede il seguente scenario:

Sedicesimi di finale: una delle migliori terze

Ottavi di finale: Portogallo (primo nel gruppo K)

(primo nel gruppo K) Quarti di finale: Argentina (prima nel gruppo J)

Ovviamente si tratta di proiezioni, che escludono eventuali sorprese. Per definire poi la parte restante del tabellone che attenderebbe più avanti l’Italia, basta citare nazionali come Brasile, Inghilterra ed eventualmente la Norvegia, vero e proprio incubo degli Azzurri nelle qualificazioni. Un quarto di finale Brasile-Norvegia, se queste due chiudessero il proprio girone rispettivamente da prima e da seconda (dietro alla Francia), sarebbe tutt’altro che scontato nell’esito.

Ma, come detto, per come è stato composto il tabellone e per come si sono definiti i gironi, per l’Italia, ricordando sempre che vanno superati primo i playoff, converrebbe quasi passare da seconda, e quindi chiudere il girone dietro alla Svizzera. Infatti, qualora gli Azzurri chiudessero al secondo posto il girone B, questo sarebbe il loro eventuale percorso nella fase a eliminazione diretta:

Sedicesimi di finale: Messico / Corea del Sud (seconda nel gruppo A)

/ (seconda nel gruppo A) Ottavi di finale: Olanda / Marocco (rispettivamente prima nell’F e seconda nel C)

/ (rispettivamente prima nell’F e seconda nel C) Quarti di finale: Francia/Germania (entrambe prime nei rispettivi gironi)

In questa parte del tabellone potrebbero finire anche nazionali come Croazia, Colombia, Spagna, Belgio e Turchia, a patto che le ultime tre vincano tutte il proprio girone, mentre le prime due chiudano al secondo posto.

Il cammino verso la coppa è tracciato, il tabellone della fase finale aspettava solamente la composizione dei gironi. Per l’Italia però prima arrivano gli spareggi e bisogna superare la concorrenza di Irlanda del Nord e di una fra Galles e Bosnia (la finale si giocherà in casa di una di queste due) per assicurarsi il biglietto aereo per i Mondiali 2026 che oggi conosceranno il proprio calendario definitivo in attesa di sapere le ultime qualificate che saranno decise a marzo.