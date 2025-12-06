Bundesliga, il governo vuole i biglietti nominali: continua la protesta dei tifosi

Durante l’ultima settimana la Bundesliga è stata attraversata da un vento di polemica. A portarla avanti non è stato qualche club che milita nel massimo campionato tedesco, ma i tifosi del Borussia Dortmund.

I supporter della formazione giallonera, famosi per il cosiddetto muro giallo, hanno rivolto le proprie critiche direttamente verso il Ministero dell’Interno, reo di aver deciso di introdurre l’obbligo per le società calcistiche tedesche di emettere esclusivamente biglietti nominali. Oltre a ciò, sono stati annunciati controlli dei documenti più approfonditi prima di entrare allo stadio. A riportarlo è l’edizione odierna di Tuttosport.

Un provvedimento che i tifosi del Dortmund hanno accolto alla loro maniera con il muro giallo che ha mostrato un grande striscione in occasione della partita di Coppa di Germania contro il Bayer Leverkusen di martedì, con al centro sempre lo stesso concetto: gli stadi tedeschi sono sicuri. Negli scorsi tre giorni a Brema si è svolto un incontro tra il governo e i rappresentanti della Federcalcio tedesca e la DFL, l’equivalente della lega calcio in Italia. In questa occasione, i due organismi hanno voluto sottolineare come «un daspo deve basarsi su fatti concreti e dimostrabili». Già in passato la DFL aveva mostrato solidarietà verso i tifosi tedeschi da questo punto di vista.

Intanto, però, da giovedì i 36 club membri della lega (divisi equamente fra Bundesliga e seconda divisione) avevano deciso di aumentare la presenza di personale per la gestione della sicurezza, lavorando sulla prevenzione ed evitando provvedimenti che «non sarebbero né efficaci né in vista di un miglioramento della sicurezza dello stadio né giustificabili per i molti milioni di tifosi di calcio».

Intanto, il presidente della Conferenza dei ministri dell’Interno, Ulrich Mäurer, ha annunciato come l’intenzione sia quella di «creare standard uniformi attraverso una commissione centrale, indipendente e nazionale». In questo weekend di partite, in Germania sono attese altre prese di posizione da parte delle tifoserie tedesche a tutti i livelli: il messaggio mandato dal cuore del tifo del Dortmund sembra solo l’inizio di un tema destinato a tenere banco in Germania per diverso tempo.