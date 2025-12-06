Mondiali 2026, svelato il calendario: l'eventuale debutto dell'Italia con il Canada il 12 giugno alle 21

A 24 ore dal sorteggio per i gironi, la FIFA ha annunciato, attraverso un altro evento, il calendario delle partite valide per la fase a gironi dei Mondiali 2026, che vedranno protagoniste per la prima volta in assoluto 48 nazionali.

Fra queste spera di esserci anche l’Italia di Gennaro Gattuso che a fine marzo si giocherà il pass per la rassegna iridata negli spareggi UEFA che la vedranno fronteggiare prima l’Irlanda del Nord, appuntamento per il 26 marzo a Bergamo, e poi eventualmente una fra Galles e Bosnia, questa volta in trasferta il 31 marzo.

La vincente di questo mini-torneo è stata inserita nel girone B, insieme ai padroni di casa del Canada, alla Svizzera e al Qatar. Se fosse l’Italia a uscire vincitrice dal turno di spareggio ecco che l’esordio sarà proprio contro la formazione canadese venerdì 12 giugno a Toronto alle ore 20.00. A seguire, la sfida con la Svizzera a Los Angeles, fissata per giovedì 18 giugno alle 20.00. E infine, l’ultimo impegno con il Qatar a Seattle, mercoledì 24 giugno alle 20.00.

Di seguito tutto il programma della fase a gironi dei Mondiali 2026, che prenderanno il via giovedì 11 giugno alle ore 20.00 con Messico-Sudafrica al Mexico City Stadium, per un remake della partita inaugurale dell’edizione 2010, cosa mai accaduta prima nella storia dei Mondiali:

[IN AGGIORNAMENTO]