La Juventus inaugura la mostra dedicata alla squadra paralimpica

La Juventus ha inaugurato quest’oggi la mostra dedicata a Juventus One, la squadra paralimpica bianconera. Come si legge sul sito del club piemontese, «Juventus One è un progetto sportivo e sociale, ma è anche molto di più: una famiglia che cresce insieme, che si allena alla fiducia, che impara a riconoscersi in uno sguardo, in un gesto, in una maglia».

«Siamo orgogliosi del progetto e dei significati che rappresenta, questa mostra racconta la storia dei nostri ragazzi», ha dichiarato il presidente della Juventus Gianluca Ferrero. Gli ha fatto eco l’amministratore delegato della società, Damien Comolli: «Come club sentiamo la responsabilità sociale che abbiamo nei confronti degli altri, vogliamo migliorare sempre di più la nostra responsabilità sociale e fare sempre di più e meglio».

«Oggi è la giornata internazionale dedicata alle persone con disabilità, ecco perché è un orgoglio ancora più grande inaugurare questa mostra – ha dichiarato Greta Bodino, Chief People, Culture and Esg Officer della Juventus –. Ho i brividi perché questi ragazzi rappresentano storie di vita e di atleti, non di supereroi».

La mostra, installata all’interno della sede del club nel quartier generale della Continassa, sarà aperta al pubblico gratuitamente e su prenotazione nelle giornate del 3, 6, 7, 8 e 10 dicembre. I visitatori saranno accompagnati dagli stessi ragazzi e atleti protagonisti della mostra che sono: