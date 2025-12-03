Calcio e Borsa di nuovo vicini? Le strategie dei private equity

La relazione tra calcio e mercati azionari sembra appartenere a un’altra epoca. Negli anni ’90, quando l’industria del pallone stava diventando un fenomeno globale, la corsa alla quotazione era considerata il passaggio naturale per i grandi club europei. Oggi, dopo vent’anni di distanze e disillusioni, quella stessa idea torna d’attualità. A riaccendere la scintilla sono i fondi di private equity, sempre più presenti nel capitale delle società calcistiche.
Uno scenario che potrebbe riportare il calcio verso un nuovo rapporto – più maturo e più razionale – con la Borsa. Perché? Lo raccontiamo in questa puntata della serie “Investire nello Sport”, dedicata al rapporto — sempre più attuale — tra calcio, mercati finanziari e fondi di private equity.
L’episodio, realizzato in collaborazione con Freedom24, ricostruisce come il settore, dopo l’ondata di quotazioni degli anni ’90 e il successivo ridimensionamento dei 2000, stia entrando in una nuova fase caratterizzata da maggiore disciplina gestionale, sostenibilità economica e aperture ai capitali istituzionali.
Nel video vengono analizzati:
- La storia delle quotazioni calcistiche, dal Manchester United alla Juventus.
- I club ancora presenti sui listini e le opportunità per gli investitori retail tramite piattaforme regolamentate come Freedom24.
- L’impatto dei fondi di private equity su gestione, governance e risultati economici — dai casi RedBird/Milan e Oaktree/Inter ai modelli Apollo/Atlético Madrid e Silver Lake/City Football Group.
- Le possibili exit strategy dei fondi e perché la Borsa, soprattutto negli USA, può tornare una strada credibile.
Questa puntata offre uno sguardo chiaro e accessibile sulla trasformazione del calcio in industria finanziaria matura, dove capitale, governance e strategia sono ormai centrali quanto i risultati sportivi.
NOTA: Investire comporta un rischio di perdita. Il contenuto di questo video ha finalità esclusivamente informative e divulgative. Non costituisce in alcun modo una raccomandazione, consulenza finanziaria o sollecitazione all’investimento. Le decisioni di investimento sono di esclusiva responsabilità dello spettatore.