Calcio e Borsa di nuovo vicini? Le strategie dei private equity

È disponibile la seconda puntata della video serie “Investire nello sport”. Questo episodio approfondisce il legame tra calcio e Borsa: dalla “febbre da IPO” degli anni ’90 all’ingresso dei fondi nel capitale dei club, un passaggio che potrebbe riportare il pallone sempre più vicino ai mercati azionari.

calcio e borsa - la strategia dei private equity
VIDEO ANALISI

La relazione tra calcio e mercati azionari sembra appartenere a un’altra epoca. Negli anni ’90, quando l’industria del pallone stava diventando un fenomeno globale, la corsa alla quotazione era considerata il passaggio naturale per i grandi club europei. Oggi, dopo vent’anni di distanze e disillusioni, quella stessa idea torna d’attualità. A riaccendere la scintilla sono i fondi di private equity, sempre più presenti nel capitale delle società calcistiche.

Uno scenario che potrebbe riportare il calcio verso un nuovo rapporto – più maturo e più razionale – con la Borsa. Perché? Lo raccontiamo in questa puntata della serie “Investire nello Sport”, dedicata al rapporto — sempre più attuale — tra calcio, mercati finanziari e fondi di private equity.

L’episodio, realizzato in collaborazione con Freedom24,  ricostruisce come il settore, dopo l’ondata di quotazioni degli anni ’90 e il successivo ridimensionamento dei 2000, stia entrando in una nuova fase caratterizzata da maggiore disciplina gestionale, sostenibilità economica e aperture ai capitali istituzionali.

Nel video vengono analizzati:

  • La storia delle quotazioni calcistiche, dal Manchester United alla Juventus.
  • I club ancora presenti sui listini e le opportunità per gli investitori retail tramite piattaforme regolamentate come Freedom24.
  • L’impatto dei fondi di private equity su gestione, governance e risultati economici — dai casi RedBird/Milan e Oaktree/Inter ai modelli Apollo/Atlético Madrid e Silver Lake/City Football Group.
  • Le possibili exit strategy dei fondi e perché la Borsa, soprattutto negli USA, può tornare una strada credibile.

Questa puntata offre uno sguardo chiaro e accessibile sulla trasformazione del calcio in industria finanziaria matura, dove capitale, governance e strategia sono ormai centrali quanto i risultati sportivi.

Freedom24, che cosa è e come funziona

Freedom24 è una piattaforma regolamentata nell’Unione Europea, e la sua società madre, Freedom Holding Corp., è quotata al NASDAQ, uno dei principali mercati azionari del mondo.

Questo significa trasparenza, supervisione e un livello di affidabilità che, in questo settore, è fondamentale.

Sulla piattaforma si possono:

  • acquistare o vendere azioni, comprese quelle dei club quotati di cui abbiamo parlato poco fa,
  • investire in brand globali dello sportswear,
  • e accedere ad oltre 3.600 ETF, compresi quelli tematici — ad esempio salute, tempo libero, intrattenimento, tecnologia sportiva — che sono perfetti se vuoi diversificare senza puntare tutto su un singolo titolo.

NOTA: Investire comporta un rischio di perdita. Il contenuto di questo video ha finalità esclusivamente informative e divulgative. Non costituisce in alcun modo una raccomandazione, consulenza finanziaria o sollecitazione all’investimento. Le decisioni di investimento sono di esclusiva responsabilità dello spettatore.