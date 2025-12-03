Calcio e Borsa di nuovo vicini? Le strategie dei private equity

La relazione tra calcio e mercati azionari sembra appartenere a un’altra epoca. Negli anni ’90, quando l’industria del pallone stava diventando un fenomeno globale, la corsa alla quotazione era considerata il passaggio naturale per i grandi club europei. Oggi, dopo vent’anni di distanze e disillusioni, quella stessa idea torna d’attualità. A riaccendere la scintilla sono i fondi di private equity, sempre più presenti nel capitale delle società calcistiche.

Uno scenario che potrebbe riportare il calcio verso un nuovo rapporto – più maturo e più razionale – con la Borsa. Perché? Lo raccontiamo in questa puntata della serie “Investire nello Sport”, dedicata al rapporto — sempre più attuale — tra calcio, mercati finanziari e fondi di private equity.

L’episodio, realizzato in collaborazione con Freedom24, ricostruisce come il settore, dopo l’ondata di quotazioni degli anni ’90 e il successivo ridimensionamento dei 2000, stia entrando in una nuova fase caratterizzata da maggiore disciplina gestionale, sostenibilità economica e aperture ai capitali istituzionali.

Nel video vengono analizzati:

La storia delle quotazioni calcistiche, dal Manchester United alla Juventus.

I club ancora presenti sui listini e le opportunità per gli investitori retail tramite piattaforme regolamentate come Freedom24 .

. L’impatto dei fondi di private equity su gestione, governance e risultati economici — dai casi RedBird / Milan e Oaktree / Inter ai modelli Apollo/Atlético Madrid e Silver Lake / City Football Group .

/ e / ai modelli e / . Le possibili exit strategy dei fondi e perché la Borsa, soprattutto negli USA, può tornare una strada credibile.

Questa puntata offre uno sguardo chiaro e accessibile sulla trasformazione del calcio in industria finanziaria matura, dove capitale, governance e strategia sono ormai centrali quanto i risultati sportivi.

🎥 Guarda il nuovo episodio sul canale YouTube di Calcio e Finanza