A seguito di proficue consultazioni condotte dalla FIFA con le principali parti interessate e grazie allo spirito di solidarietà dimostrato dalla CAF (la Confederazione africana) per ridurre l’impatto sulle varie parti, è stata presa ufficialmente una decisione in merito al rilascio obbligatorio dei giocatori per la Coppa d’Africa 2025, torneo che si svolgerà in Marocco dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026.

In linea con lo stesso principio utilizzato per il Mondiale del 2022 in️ Qatar, il periodo di rilascio sarà ridotto a sette giorni e inizierà lunedì 15 dicembre 2025. È stato inoltre stabilito che le Federazioni affiliate che partecipano alla competizione e i club che rilasciano i giocatori che giocheranno nelle competizioni continentali durante il periodo di rilascio siano incoraggiati a tenere discussioni bilaterali in buona fede per trovare soluzioni individuali adeguate.

Nei casi in cui, a seguito di tali discussioni bilaterali, permanga una controversia sul rilascio dei giocatori, la FIFA, nel mediare tra le due parti, applicherà linee guida che tengano conto delle circostanze di ciascun caso, inclusi fattori relativi al calendario delle partite delle competizioni interessate, alla fase di queste competizioni, alla partecipazione storica e prevista dei giocatori alle partite in questione, nonché qualsiasi altro fattore pertinente.

Partenza calciatori Coppa d’Africa – Roma-Como il 15 dicembre

In sostanza, secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, i calciatori dovranno essere di fatto con le Nazionali a partire dal 15 dicembre, giorno in cui – per quanto riguarda la Serie A – è in programma la sfida tra Roma e Como. Calciatori come Ndicka ed El Aynaoui (per i giallorossi), oltre a Diao (per i lariani) potrebbero dunque non essere a disposizione dei tecnici per la sfida.

La loro presenza dipenderà da eventuali accordi tra i club e le rispettive selezioni africane. Una negoziazione che appare inevitabilmente più complicata, dal momento in cui le Nazionali – facendo leva sul rilascio già ritardato al 15 dicembre – potrebbero mostrarsi inflessibili e chiedere che i giocatori siano a disposizione dal lunedì, senza attendere che questi raggiungano i compagni a partita finita.