Rivoluzione VAR? La FIFA spinge per farlo intervenire su corner e doppi gialli

La Fifa potrebbe ottenere una deroga speciale per ampliare i poteri del VAR già dal prossimo Mondiale, introducendo interventi anche su situazioni finora escluse dal protocollo, come l’assegnazione dei calci d’angolo. Lo riporta The Times, secondo cui l’organizzazione starebbe spingendo per sperimentare le novità in via temporanea, con la prospettiva di estenderle anche ai campionati nazionali — Premier League inclusa — nella stagione successiva.

Secondo il quotidiano britannico, alcuni alti dirigenti della FIFA ritengono necessario che i VAR possano intervenire in caso di corner assegnati erroneamente, così da evitare che un episodio potenzialmente decisivo — come un calcio d’angolo non dovuto o un secondo cartellino giallo gestito in modo scorretto — possa incidere sull’esito di un match del Mondiale. Tra le proposte c’è infatti anche la revisione al video del secondo giallo, oggi non consentita.

Non sarebbe la prima volta che la FIFA ottiene una deroga tecnica in occasione di una grande competizione. Nel 2017 il VAR venne introdotto nella Confederations Cup e nel Mondiale per Club prima dell’approvazione formale da parte dell’Ifab, l’organo che governa le regole del calcio.

Intanto, l’Arab Cup in corso in Qatar sta già sperimentando una nuova norma per limitare le sceneggiate dei giocatori: chi riceve cure mediche deve lasciare il campo per due minuti, a meno che non sia vittima di un fallo sanzionato con cartellino. Una misura tornata d’attualità dopo le critiche del tecnico del Leeds Daniel Farke, che nel weekend ha accusato il Manchester City e il portiere Gianluigi Donnarumma di aver simulato per permettere a Pep Guardiola di impartire istruzioni.

L’IFAB discuterà a gennaio l’ipotesi di un ampliamento dell’intervento VAR sui secondi cartellini gialli, proposta che gode di un ampio sostegno. Decisamente più divisiva è invece l’idea di concedere ai videoarbitri la possibilità di correggere l’assegnazione dei corner, soprattutto per il rischio di ulteriori interruzioni: secondo The Times, l’UEFA sarebbe nettamente contraria.

Tra le proposte in esame c’è anche una modifica alla gestione dei rigori: se il portiere para il tiro, l’azione si fermerebbe immediatamente, impedendo ribattute e riducendo il problema delle invasioni d’area. Al momento, però, il consenso resta limitato.

Le eventuali modifiche regolamentari entrerebbero in vigore dal 1° giugno, in tempo per il Mondiale maschile del 2026. L’IFAB sta inoltre valutando un aggiornamento della regola del fuorigioco per eliminare le decisioni millimetriche: l’ipotesi più concreta è considerare in offside un giocatore solo se una parte del torso supera l’ultimo difensore. Ma serviranno almeno due anni e una fase di test, anche perché le prime sperimentazioni con la regola della “luce” hanno dato troppo vantaggio agli attaccanti.