C'è la Juventus, Mediaset sposta Barcellona-Atletico Madrid in differita

Il weekend di Serie A si concluderà questa sera con la sfida tra Bologna e Cremonese, ma il calcio non si fermerà questa settimana e si prepara a regalare grandi sfide in Italia e all’estero. Da martedì tornerà la Coppa Italia, con le sfide valide per gli ottavi di finale, mentre in Spagna e in Inghilterra andranno in scena i turni infrasettimanali del campionato.

In particolare, la Liga spagnola metterà sul menù un match di altissimo livello: Barcellona-Atletico Madrid. Le due squadre scenderanno in campo (come Real Madrid e Athletic Bilbao) per giocare in anticipo la sfida del 19° turno, dal momento in cui a gennaio saranno entrambe impegnate nelle semifinali valide per la Supercoppa spagnola.





Una programmazione che mette “nei guai” Mediaset. L’emittente di Cologno Monzese, infatti, ha annunciato a settembre un accordo con DAZN per la trasmissione in diretta e in chiaro di sei match in co-esclusiva della Liga spagnola. Il Biscione ha deciso chiaramente di puntare sulle sfide più emozionanti:

Atletico Madrid-Real Madrid

Real Madrid-Barcellona

Barcellona-Atletico Madrid

Real Madrid-Atletico Madrid

Atletico Madrid-Barcellona

Barcellona-Real Madrid

Due incontri sono stati già trasmessi, e il terzo – Barcellona-Atletico Madrid, appunto – sarebbe dovuto andare in onda in diretta in chiaro nella serata di domani, martedì 2 dicembre. Tuttavia, sempre domani la Juventus scenderà in campo per l’ottavo di finale della Coppa Italia, contro l’Udinese.

E qual è l’emittente titolare dei diritti tv della coppa nazionale? Proprio Mediaset, che trasmetterà la sfida tra le due squadre bianconere in diretta su Italia 1, con calcio d’inizio alle ore 21.00. Una programmazione che ha portato la tv a decidere di “spostare” la gara di Liga in differita, sempre su Italia 1, al termine del post partita della gara di Coppa Italia.

Una scelta che evita anche una sorta di controprogrammazione interna tra il match di Coppa Italia e la super sfida del Camp Nou. Tutti gli appassionati interessati potranno quindi seguire Barcellona-Atletico Madrid in diretta su DAZN, ma l’incontro su Mediaset sarà disponibile solamente in differita, con calcio s’inizio verso la mezzanotte.