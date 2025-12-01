Juventus, Spalletti: «Vlahovic resterà fuori due o tre mesi»

“Ripeto ciò che ho detto l’altra sera, secondo me due o tre mesi passano”: così il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, spiega quali potranno essere le tempistiche dello stop di Dusan Vlahovic che si è procurato una lesione muscolare di alto grado. “Il medico saprà essere più preciso, è lui il punto di riferimento” aggiunge l’allenatore bianconero in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro l’Udinese. “Il calcio in generale è un pallone che gira e ruzzola occasioni di continuo. Ora è questione di coglierle e saperle vedere, perciò è possibile tutto ma io preferivo averlo a disposizione, perchè era molto dentro alla squadra”, ha aggiunto.

In particolare, per quanto riguarda le condizioni di Vlahovic la Juventus ha spiegato in una nota: “In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus-Cagliari, questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo – tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate”.

Per quanto riguarda la partita di domani contro l’Udineese, Spalletti ha poi proseguito: “Bisogna essere belli e vincenti. Soprattutto belli perchè qui c’è un pubblico dal palato fine. Vincere non basta, c’è questa esigenza di giocare bene ed essere belli, cercheremo di fare tutte e due le cose. Intanto vinciamo le partite, poi proveremo ad aggiungere qualcos’altro. Per domani faremo una formazione per vincere una partita che sarà difficile, contro un avversario che poche settimane fa qui ha avuto anche la possibilità di pareggiare”.

“In questo momento sono tutti test significativi e dobbiamo pensare a questa, perchè ci darebbe qualche certezza in più per affrontare le prossime”, aggiunge Spalletti escludendo che la squadra possa essere distratta dal successivo impegno col Napoli. Domani, però, “bisopgna aspettarsi dei cambi, sabatop abbiamo fatto fatica a livello sia mentale che fisico e siccome tutto il gruppo sta lavornado in maaniera corretta, è giusto dare spazio ad altri”.