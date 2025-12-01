Bagarre al vertice in Serie A, ma è la Juventus a prendersi la ribalta sui social

Botta e risposta in vetta alla classifica di Serie A. Il Napoli torna al vertice agganciando il Milan, il cielo di Roma si tinge di azzurro e sui social la gara dell’Olimpico la fa da padrona. Continua la crisi della Fiorentina, la squadra chiede il sostegno ai tifosi sul campo e sui social. Lautaro Martinez sorpassa Leão nel ranking dei giocatori più menzionati. Questo quanto emerge dal ranking stilato da MediaScore, la rilevazione settimanale di Comin & Partners e Volocom sulle conversazioni social e le menzioni su stampa e web dei 20 club di Serie A, una volta conclusosi il 13esimo turno di campionato.

MediaScore 13 giornata – La classifica social I bianconeri non si arrendono. La Juventus, dopo la vittoria contro il Cagliari, conferma per l’ennesima settimana la sua leadership in testa alla classifica delle menzioni sui social collezionando 37.300 menzioni da parte di tifosi e utenti. L’Inter riprende quota in campo e anche sui social, sale di due posizioni, con 31.700 menzioni e la vittoria con il Pisa, si classifica secondo. Il Milan torna capolista in campionato grazie alla rete di Leao, che determina la vittoria a San Siro contro la Lazio. Sui social i rossoneri perdono una posizione, ma restano sul podio (30.400 menzioni). Il Napoli conquista l’Olimpico, Conte insegue la squadra di Allegri sul campo e sui social dove si posiziona quarta con 21.400 menzioni. A chiusura della top five, troviamo la Lazio, che guadagna due posizioni in classifica nonostante lo scontro con i rossoneri non abbia portato a risultati sul campo (17.800). Exploit per il Como: la squadra di Fabregas si fa valere in campo con le due reti strappate al Sassuolo e sui social, dove risale la classifica delle menzioni di dieci posizioni, classificandosi nona con 6.600 menzioni.

I temi del dibattito Osservando le menzioni alle squadre, emerge come i temi più discussi dai tifosi siano stati soprattutto: Gli azzurri prendono l’Olimpico. Il big match Roma-Napoli, terminato 1-0 per gli azzurri, ha dominato le conversazioni online. Le polemiche pre-partita sul divieto ai residenti in Campania hanno lasciato spazio alla cronaca di campo e ai festeggiamenti dei tifosi: nonostante i divieti, circa 10.000 tifosi azzurri sarebbero stati presenti. Il successo, deciso da David Neres, ha permesso al Napoli di agganciare il Milan in vetta e di scavalcare la Roma in classifica. Sui social, i tifosi e i giocatori di Conte hanno celebrato “il Cielo azzurro su Roma”, sottolineando il gioco ritrovato della squadra in vista anche del prossimo scontro diretto contro la Juventus, che vedrà il ritorno di Lukaku in campo.

Continua la crisi in casa Viola. La sconfitta subita contro l’Atalanta ha certificato la profonda crisi della Fiorentina, che si ritrova ultima in classifica con soli sei punti dopo tredici giornate, condividendo l’incubo Serie B con il Verona. Sui social, la prestazione della squadra è stata ampiamente discussa, ma a concentrare l’attenzione di tifosi e utenti è stato il video di Edin Dzeko che, dopo la partita, si rivolge ai tifosi al megafono, chiedendo sostegno. La scena dei giocatori sotto il settore ospiti per scusarsi ha sottolineato la criticità della situazione. Nonostante il cambio in panchina i risultati non stanno arrivando e la squadra è chiamata a un’immediata e drastica inversione di rotta per evitare il baratro B. MediaScore 13 giornata – La classifica media La Juventus è inarrestabile. Dopo la classifica social i bianconeri conquistano la vetta della classifica delle citazioni sui media (16.967). Indietreggia di una posizione il Napoli, che si classifica secondo con 16.258 menzioni su stampa e web. Anche la squadra di Chivu guadagna terreno in campo, dopo il 2-0 con il Pisa, resta stabile in classifica in terza posizione con 15.651 citazioni. Questa settimana la classifica delle menzioni su stampa e web non ha rilevato particolari scostamenti: chiudono la top five la Roma (14.943) e il Milan (14.680). Continua invece la crescita del Como, che conquista terreno anche su stampa e web, con più otto posizioni e 5.033 citazioni conquista la nona posizione.