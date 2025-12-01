La FIFA riscrive il calendario dei Mondiali 2026: versione definitiva a marzo

Dopo una prima versione presentata a giugno del 2024, la FIFA svelerà il calendario aggiornato delle partite del Mondiale 2026 in una diretta globale in programma sabato 6 dicembre alle ore 12 (le ore 18 in Italia) da Washington, DC. L’annuncio arriverà a quasi 24 ore di distanza dal momento in cui il mondo conoscerà i 12 gironi da quattro squadre ciascuno, definiti dal sorteggio e che stabilirà gli accoppiamenti per le 48 Nazionali partecipanti.
A presentare il calendario sarà il Presidente della FIFA Gianni Infantino, che sarà affiancato sul palco da Leggende FIFA e, in platea, dai rappresentanti di tutte le 42 squadre già qualificate e di quelle ancora in corsa. Lo show promette di essere uno dei momenti più significativi nel percorso verso il 2026. Nel corso della trasmissione verranno proposte analisi e reazioni degli esperti, che commenteranno gli accoppiamenti, analizzeranno le principali storie del torneo e offriranno prospettive sulle città ospitanti che accoglieranno il mondo tra giugno e luglio del prossimo anno.
Durante la diretta verranno confermati gli stadi e gli orari di inizio di tutte le 104 partite. La trasmissione sarà disponibile in diretta su tutte le piattaforme FIFA, inclusi FIFA.com e il canale YouTube della FIFA, così da permettere ai tifosi di tutto il mondo di seguire gli annunci in tempo reale.
Il processo di assegnazione delle partite successivo al sorteggio mira a garantire le migliori condizioni possibili per squadre e spettatori, cercando allo stesso tempo – per quanto possibile – di permettere ai tifosi di tutto il mondo di vedere la propria nazionale in diretta nelle diverse fasce orarie. La versione definitiva del calendario sarà disponibile a marzo, una volta disputati gli spareggi FIFA ed europei e assegnati gli ultimi sei posti.