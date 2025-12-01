La FIFA riscrive il calendario dei Mondiali 2026: versione definitiva a marzo

Dopo una prima versione presentata a giugno del 2024, la FIFA svelerà il calendario aggiornato delle partite del Mondiale 2026 in una diretta globale in programma sabato 6 dicembre alle ore 12 (le ore 18 in Italia) da Washington, DC. L’annuncio arriverà a quasi 24 ore di distanza dal momento in cui il mondo conoscerà i 12 gironi da quattro squadre ciascuno, definiti dal sorteggio e che stabilirà gli accoppiamenti per le 48 Nazionali partecipanti.

A presentare il calendario sarà il Presidente della FIFA Gianni Infantino, che sarà affiancato sul palco da Leggende FIFA e, in platea, dai rappresentanti di tutte le 42 squadre già qualificate e di quelle ancora in corsa. Lo show promette di essere uno dei momenti più significativi nel percorso verso il 2026. Nel corso della trasmissione verranno proposte analisi e reazioni degli esperti, che commenteranno gli accoppiamenti, analizzeranno le principali storie del torneo e offriranno prospettive sulle città ospitanti che accoglieranno il mondo tra giugno e luglio del prossimo anno.