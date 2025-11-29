La Commissione di Controllo, Etica e Disciplina della UEFA ha sanzionato l’Atlético Madrid con una multa di 40.000 euro per il comportamento dei suoi tifosi sul campo dell’Arsenal nella sfida valida per la prima fase della Champions League, andata in scena lo scorso 21 ottobre, e con il divieto condizionato per un anno di vendere biglietti per la successiva trasferta.

La multa comprende 30.000 euro per comportamento razzista o discriminatorio dei suoi sostenitori nello stadio della squadra inglese, con il divieto di vendita dei biglietti subordinato al fatto che non si ripetano episodi simili durante un periodo di prova di un anno a partire da ieri; e altri 10.000 euro per lancio di oggetti.

Nel dettaglio, il club è stato sanzionato perché i suoi tifosi si sono resi protagonisti di gesti, imitazioni e saluti nazisti durante la sfida terminata con una sconfitta per 4-0 a Londra. L’Atlético Madrid era già stato multato l’anno scorso dalla UEFA con 30.000 euro per i saluti nazisti di alcuni tifosi nello stadio Da Luz di Lisbona, durante la partita contro il Benfica; una sanzione che comportò anche il divieto di vendere biglietti in trasferta per una partita, condizionato al mancato ripetersi di tali comportamenti per un anno.

Il club era stato inoltre sanzionato dal Comitato di Disciplina della Real Federación Española de Fútbol (RFEF) per incidenti avvenuti nel settore inferiore della curva sud durante la gara contro il Real Madrid, che portarono alla chiusura per tre partite di quella zona dello stadio. La Commissione Antiviolenza propose, inoltre, la chiusura totale dello stadio per due settimane e due importanti multe economiche per un totale di 105.000 euro.

Dopo queste sanzioni, nell’ottobre 2024, l’Atlético Madrid decise di non vendere biglietti nel settore ospiti per cinque partite a nessun socio abbonato della Grada de Animación, ovvero il settore in cui si collocano gli ultras dell’Atletico, nella curva sud del Metropolitano.