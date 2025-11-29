La Juve lancia la nuova Galleria dei Capitani: farà parte del tour dello stadio 

La Juventus ha annunciato il restyling della “Galleria dei Capitani”, spazio dedicato alle figure che hanno indossato la fascia nel corso della storia del club bianconero. L’area, ripensata nel concept e nell’allestimento, è collocata lungo il percorso che i giocatori attraversano prima dell’ingresso in campo.

La ristrutturazione rientra in un progetto volto a valorizzare il ruolo del capitano all’interno della squadra, sia sul piano tecnico sia rappresentativo. La galleria è stata progettata come ambiente di passaggio funzionale alla preparazione pre-gara, con un contenuto visivo che ripercorre le principali figure che hanno ricoperto la fascia bianconera.

Il club ha inoltre comunicato che la galleria entrerà a far parte del Museum & Stadium Tour, ampliando l’offerta disponibile per il pubblico. I visitatori potranno accedere allo stesso spazio utilizzato dalla squadra, con un percorso dedicato ai capitani che si inserisce nella narrativa storica proposta dal museo.