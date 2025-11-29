A Londra anche le piccole sognano: il Leyton Orient lancia il nuovo stadio

Mentre in Italia si percorre con fatica la strada che dovrebbe portare alla nascita di nuovi stadi o alla riqualificazione di impianti esistenti, ci sono Paesi in cui anche i club minori sono in grado di fare un rapido salto in avanti in termini di progettazione e programmazione.

Dopo l’annuncio da parte del Birmingham City – secondo club di Birmingham dietro l’Aston Villa – di un nuovo incredibile impianto da oltre 62mila posti, anche a Londra un club è al lavoro per costruire la squadra del futuro. Non si tratta di big come il Chelsea, ma parliamo del Leyton Orient, società con sede a Leyton (nord-est di Londra) e che milita nella terza serie calcistica inglese.

Dopo avere avviato nel mese di ottobre una collaborazione con il Consiglio del London Borough of Waltham Forest, con l’obiettivo di lavorare insieme per realizzare una nuova casa, il club ha annunciato la nomina dello studio internazionale di progettazione e architettura Populous, che guiderà la pianificazione e il design del nuovo stadio e del più ampio campus multisport.

Il progetto prevede un campus dinamico e multifunzionale che includa un nuovo stadio di livello internazionale, destinato alle squadre maschile e femminile del Leyton Orient, oltre che a una squadra londinese di football americano che militerà nella European Football League (ELF).

Lo stadio sarà parte di un nuovo polo pubblico riqualificato, che comprenderà anche spazi retail, aree hospitality, strutture per il tempo libero e un’infrastruttura integrata a supporto delle attività legate e non legate alle partite lungo tutto l’anno. Le nuove fonti di ricavo contribuiranno a sostenere le ambizioni sportive del Leyton Orient: diventare un club in grado di competere in modo sostenibile in Championship.

Populous è stata selezionata per la sua esperienza nel settore dell’architettura sportiva e dell’intrattenimento, del placemaking e del design sostenibile. Lo studio – come noto – ha progettato strutture come Wembley Stadium, Tottenham Hotspur Stadium e la Sphere di Las Vegas e avvierà ora la fase di fattibilità e masterplan, supportando il Leyton Orient nel dialogo con tifosi, residenti, autorità competenti e altri stakeholder per definire la visione e trasformare il progetto in realtà.

Nei prossimi mesi, il club e Populous organizzeranno incontri di consultazione con tifosi e comunità locale e presenteranno i primi concept progettuali. Il Leyton Orient è intenzionato a realizzare un impianto che migliori l’esperienza dello stadio, sostenga le ambizioni sportive e contribuisca alla più ampia rigenerazione dell’East London, offrendo benefici duraturi ai tifosi, ai residenti e alla comunità.