Dove vedere finale Libertadores tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere finale Libertadores tv streaming, atto finale del più prestigioso torneo per club del Sud America che mette di fronte Palmeiras e Flamengo.

Sarà ancora un derby brasiliano a stabilire il campione sudamericano 2025 che si aggiudicherà, oltre al titolo ovviamente, anche un posto nel Mondiale per Club 2029. Il Palmeiras arriva all’ultimo atto dopo l’incredibile rimonta contro gli equadoriani della LDU Quito dopo la sconfitta dell’andata in trasferta per 3-0. Invece, il Flamengo è riuscito a superare gli argentini del Racing Club grazie a un autogol che ha consegnato la vittoria decisiva in Brasile.

Dove vedere finale Libertadores tv streaming? Quando si gioca

La partita fra Palmeiras e Flamengo si giocherà all’Estadio Monumental di Lima in Perù, sabato 29 novembre 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 22.00, orario italiano.

Dove vedere finale Libertadores tv streaming? Come seguire la sfida

La sfida Palmeiras Flamengo sarà visibile in Italia esclusivamente a pagamento su Como TV. La piattaforma streaming, detiene i diritti televisivi della più prestigiosa competizione per club del Sud America e trasmetterà anche la finalissima di Lima dopo aver mandato in onda tutto il torneo.

Inoltre, su Como TV è visibile, sempre tramite abbonamento anche la Saudi Pro League, il massimo campionato dell’Arabia Saudita che vede tre gare disponibili a settimana sulla piattaforma che condividono come protagoniste la stessa proprietà, cioè il fondo sovrano PIF: l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, l’Al Hilal di Simone Inzaghi e l’Al Ittihad campione in carica guidata da Karim Benzema.