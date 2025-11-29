DAZN ha introdotto per il periodo natalizio una modifica temporanea alle condizioni di utilizzo della piattaforma, ampliando la possibilità di visione simultanea per gli abbonati. Fino al 31 dicembre 2025, infatti, gli utenti abbonati ai piani Sports, Goal, MyClubPass e Full potranno seguire i contenuti sportivi inclusi nel proprio pacchetto su due reti Internet differenti in contemporanea, senza costi aggiuntivi.
La novità riguarda una delle condizioni più rilevanti del servizio, che normalmente – per questa tipologia di abbonamenti – consente la visione su due dispositivi nello stesso momento, ma solo se connessi alla medesima rete domestica. Non cambia nulla invece per gli abbonati al piano Family, già abilitati alla visione simultanea su due dispositivi collegati a reti diverse.
Durante il periodo promozionale, un utente potrà seguire un evento in diretta dalla propria abitazione, mentre un altro membro della famiglia potrà accedere allo stesso contenuto – o a un contenuto diverso – da fuori casa, utilizzando una rete separata. La modifica non richiede alcuna attivazione da parte dell’abbonato.
DAZN visione contemporanea – Cosa succede dal 1° gennaio 2026
Alla scadenza dell’iniziativa, DAZN ripristinerà automaticamente la configurazione standard: resterà possibile utilizzare due dispositivi contemporaneamente, ma entrambi dovranno essere collegati alla stessa rete domestica dell’abbonato. La promozione coincide con uno dei periodi più ricchi del calendario sportivo sulla piattaforma, che comprende match di calcio nazionale e internazionale, competizioni europee e altri eventi premium.