Sheffield Wednesday in amministrazione controllata: il club rivale propone la fusione

Tempi duri per lo Sheffield Wednesday, club che milita nella Championship (la seconda divisione del calcio inglese) e che si trova in amministrazione controllata. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, gli amministratori hanno ricevuto una proposta straordinaria dai proprietari dello Sheffield United, che hanno chiesto informazioni su un possibile accordo per fondere i due club rivali.

Il Wednesday è attualmente in vendita, con un prezzo richiesto che si ritiene superiore alle 30 milioni di sterline, dopo che il precedente proprietario Dejphon Chansiri ha messo il club in amministrazione controllata alla fine del mese scorso, con una penalizzazione automatica di 12 punti in Championship.

È possibile che la richiesta sia stata uno scherzo, ma da COH Sports non sono arrivati chiarimenti. Il gruppo è guidato dagli imprenditori Steven Rosen e Helmy Eltoukhy, entrambi entrati nel consiglio dei Blades come co-presidenti. Rosen è fondatore e presidente di Resilience Capital Partners, mentre Eltoukhy è presidente della società biotech Guardant Health.

Il solo pensiero di una fusione tra i due club di Sheffield provocherà reazioni negative tra i tifosi di entrambe le parti della città, teatro di una delle rivalità calcistiche più accese e longeve, con oltre 130 anni di storia. La richiesta sarebbe stata avanzata all’inizio del mese e Begbies Traynor, gli amministratori incaricati della gestione del Wednesday, starebbero portando avanti contestualmente il processo di vendita con cinque altri potenziali acquirenti, tra i quali non figura COH Sports.

Inoltre, Sky Sports UK ha appurato che né la EFL né il nuovo organo di regolamentazione del calcio inglese permetterebbero una fusione di questo tipo. COH Sports è alla guida dello Sheffield United da dicembre dello scorso anno, quando ha acquisito il 100% delle squadre maschile e femminile. Il gruppo aveva espresso grandi ambizioni, parlando di un possibile ritorno dello United in Premier League.

Tuttavia, i Blades erano in testa alla Championship con tre punti di vantaggio quando il nuovo consorzio ha preso il controllo; ora si trovano al terzultimo posto, in zona retrocessione. Domenica, lo Sheffield United ha battuto lo Sheffield Wednesday 3-0 nel derby.