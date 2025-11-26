M-I Stadio in utile: l’affitto di Inter e Milan vale il 35% dei ricavi di San Siro, con bar e museo si arriva al 60%

Aspettando novità dal progetto del nuovo stadio, nella stagione 2024/25 San Siro ha registrato ricavi record. M-I Stadio, la società partecipata dai due club per gestire l’impianto, ha infatti chiuso il bilancio al 30 giugno 2025 con ricavi per 38,3 milioni di euro (+6% rispetto ai 36,2 milioni al 30 giugno 2024), cifre mai toccate negli anni dalla società che gestisce lo stadio Meazza ritoccando il record già fatto segnare nella passata stagione, come si legge nei documenti consultati da Calcio e Finanza. In leggero aumento invece l’utile, pari a 1,6 milioni di euro rispetto al risultato positivo di 1,3 milioni nel 2023/24.

In particolare, larga parte dei ricavi è legata alla presenza di Inter e Milan a San Siro. Nel dettaglio, infatti, il fatturato è stato pari a 38,3 milioni con la voce maggiore rappresentata dall’affitto versato dai due club, pari a 9,1 milioni di euro complessivi, oltre a circa 4,4 milioni di cosiddetti “riaddebiti intercompany” legati ai costi sostenuti dalle società per la gestione dell’impianto (tra i quali 479mila euro per il rifacimento del manto erboso). Il rapporto con Inter e Milan vale per M-I Stadio quindi circa 13,5 milioni di euro, pari al 35% del fatturato complessivo.

Tra le altre voci, i ricavi da museo e tour dell’impianto sono stati saliti di circa 500mila euro a 7,3 milioni (grazie all’aumento del prezzo dei biglietti, visto che le presenze sono state pari a 265.493 rispetto alle 268.524 del 2023/24), mentre l’affitto dei bar dello stadio hanno generato 2,4 milioni di euro. Voci quindi magari non interamente legate alle partite dei due club, ma comunque in larga parte influenzate dalla presenza delle squadre: basti pensare ai ricavi da bar, considerando le 56 gare complessive di nerazzurri e rossoneri giocate a San Siro nel 2024/25 rispetto ai 17 concerti che sono andati in scena. E complessivamente, considerando queste voci, si arriva di fatto ad un impatto del 60% per il calcio sui ricavi di San Siro al di fuori della biglietteria.

Ricavi San Siro, le cifre voce per voce

Guardando alle altre voci di fatturato, la voce dei concerti si è ridotta, passando da 11,9 milioni di euro nel bilancio al 30 giugno 2024 a a 10,2 milioni di euro per il 2024/25, complice il calo del numero di concerti che sono stati ospitati al Meazza, passati da 24 a 17.

In crescita anche i costi per M-I Stadio, passati da 34,5 a 36,1 milioni di euro, con una differenza tra valore e costi della produzione positiva per 2,2 milioni (1,7 milioni nel 2023/24), mentre il risultato netto è stato così positivo per 1,6 milioni di euro, rispetto all’utile di 1,3 milioni al 30 giugno 2024: si tratta del sesto bilancio chiuso in utile consecutivamente per la società. L’aumento dei costi è legato anche all’aumento del contratto di affito spazi verso Inter e Milan (3 milioni), tanto che i costi versati ai due club sono stati pari a 8,5 milioni.