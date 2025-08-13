San Siro, M-I Stadio: «Già proposto il rinnovo a tutti i 64 ambulanti»

«L’offerta di rinnovo contrattuale presentata recentemente da Milan, Inter e M-I Stadio al COSM (Consorzio Operatori Stadio Milano), per la gestione delle postazioni commerciali nelle aree esterne dello stadio San Siro, è stata formulata – anche a seguito dei dialoghi con la Procura della Repubblica di Milano, nell’ambito dell’inchiesta “Doppia Curva” – con l’obiettivo di garantire una gestione più sicura, trasparente e conforme alle indicazioni delle autorità».

È, secondo quanto riportato dall’ANSA, la posizione di M-I Stadio in merito al rinnovo delle concessioni degli ambulanti che lavorano fuori dallo stadio Giuseppe Meazza. Ambulanti che stanno facendo sentire la loro voce con una protesta andata in scena oggi e che, nelle intenzioni, proseguirà anche nei prossimi giorni.

«La proposta quinquennale conferma tutte le 64 postazioni esistenti, prevedendo canoni ridotti per tutti gli operatori e un perimetro operativo circoscritto alla categoria merceologica food, in linea con le nuove direttive», ha aggiunto ancora M-I Stadio a proposito della proposta di rinnovo delle condizioni.

«Le modifiche riguardano dunque solo 20 postazioni finora dedicate al merchandising, per le quali viene richiesta la modifica di tale attività in food & beverage. I Club e M-I Stadio confermano la piena collaborazione con le istituzioni per garantire un contesto regolare, sicuro e trasparente, dentro e fuori dallo stadio», ha concluso M-I Stadio.