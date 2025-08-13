E' la notte di PSG-Tottenham: quanto vale vincere la Supercoppa europea

La stagione europea 2025/26 si apre con l’assegnazione del primo trofeo UEFA: la Supercoppa europea. Questa sera, allo stadio Friuli di Udine, va in scena la sfida tra il Paris Saint-Germain (vincitore dell’ultima edizione della Champions League) e il Tottenham (che ha conquistato l’Europa League).

Sulla carta i parigini – che hanno escluso dai convocati il portiere italiano Gianluigi Donnarumma – sono favoriti per la vittoria, ma gli Spurs del nuovo tecnico Thomas Frank non vogliono lasciarsi sfuggire l’occasione di ottenere un altro successo europeo. Per entrambe le squadre sarebbe la prima Supercoppa UEFA della storia.

Quanto vale vincere la Supercoppa europea? Le cifre del torneo

Ma oltre l’aspetto sportivo, è interessante valutare anche la componente economica della competizione. Quanto varrebbe conquistare il trofeo? La fetta maggiore del premio per la Supercoppa europea, in realtà, è già garantita alle due società, che hanno potuto incassare 4 milioni di euro ciascuna.

Vincere questa sera garantirebbe un ulteriore milione di euro. In questo modo, la squadra campione incasserà complessivamente 5 milioni di euro, mentre gli sconfitti si dovranno accontentare dei 4 milioni già previsti per la partecipazione.