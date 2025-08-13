La stagione europea 2025/26 si apre con l’assegnazione del primo trofeo UEFA: la Supercoppa europea. Il Paris Saint-Germain (vincitore dell’ultima edizione della Champions League) ha trionfato sul Tottenham (che ha conquistato l’Europa League), al termine di una sfida che ha visto i parigini rimontare negli ultimi cinque minuti dei tempi regolamentari, per poi avere la meglio ai calci di rigore.

Il match si è aperto con il vantaggio del Tottenham, messo a segno da Micky van de Ven. Il 2-0 è arrivato nella ripresa, grazie al gol di Romero favorito da una “papera” del nuovo portiere titolare del PSG: Lucas Chevalier. Il pareggio è maturato nei cinque minuti finali del match, prima con un tiro da fuori di Lee e poi con un colpo di testa da pochi passi da parte di Gonçalo Ramos. Per il PSG si tratta della prima Supercoppa UEFA della storia.

PSG quanto vale la Supercoppa europea? Le cifre del torneo

Ma oltre l’aspetto sportivo, è interessante valutare anche la componente economica della competizione. Quanto vale la conquista del trofeo per il PSG? E quanto incassa il Tottenham? La fetta maggiore del premio per la Supercoppa europea, in realtà, è già garantita alle due società, che hanno potuto incassare 4 milioni di euro ciascuna.

Vincere questa sera ha garantito al club francese un ulteriore milione di euro. In questo modo, la squadra campione incasserà complessivamente 5 milioni di euro, mentre il Tottenham si dovrà di fatto accontentare dei 4 milioni già previsti per la partecipazione.