UEFA, Ceferin lapidario: «Le infrastrutture in Italia sono terribili»

«Malgrado alcuni risultati non soddisfacenti per la nazionale italiana, penso che sia in crescita come movimento e che Gabriele Gravina stia facendo un gran lavoro. Il campionato è sempre più interessante: fra le prime cinque leghe il mio torneo preferito è quello italiano».

Lo dice, dai microfoni di Sky Sport rispondendo a una domanda sulla situazione del calcio italiano, il presidente della UEFA Aleksander Ceferin a Udine, a margine della finale di Supercoppa europea tra Paris Saint-Germain e Tottenham. «A dire la verità però non esagero se dico che le vostre infrastrutture sono terribili, c’è qualcosa da fare anche come Governo e come Comuni», ha aggiunto.

«La nostra politica è quella di portare la Supercoppa in città più piccole, sono contento di averlo fatto con Udine quest’anno: è una città bellissima, anche vicina alla mia Slovenia», ha concluso il numero uno della Federcalcio europea.