Inter-Milan, andato in scena domenica sera a San Siro, è stato il derby più visto di sempre su DAZN, , la piattaforma di sport in streaming che manda in onda tutte le partite del massimo campionato (grazie a un’intesa fino al 2029), di cui sette a giornata in esclusiva assoluta. La stracittadina milanese ha raccolto davanti agli schermi oltre 2 milioni di persone.
Il dato complessivo degli spettatori registrato dalla piattaforma per il turno appena conclusosi è di oltre 6,5 milioni, con un’altra partita come Fiorentina-Juventus che è riuscita a superare quota 1 milione. La sfida del Franchi è stata, infatti, seguita da oltre 1,5 milioni di persone.
La sfida numero 183 in Serie A tra Inter e Milan, vinta 1-0 dai rossoneri con gol di Cristian Pulisic, con 2.136.298 spettatori diventa il Derby della Madonnina più visto su DAZN, superando quello del 5 febbraio 2023 (2.126.241), che aveva visto l’Inter imporsi per 1-0 con un gol nel primo tempo di Lautaro Martinez.
Di seguito, tutti i risultati registrati da DAZN dalle 10 partite della 12esima giornata di Serie A, incluso Zona DAZN, andata in onda sabato dalle ore 15.00:
- Sabato 22 novembre, ore 15.00, Cagliari-Genoa – 119.219 spettatori
- Sabato 22 novembre, ore 15.00, Udinese-Bologna – 108.518 spettatori
- Sabato 22 novembre, ore 15.00, ZONA DAZN – 203.999 spettatori
- Sabato 22 novembre, ore 18.00, Fiorentina-Juventus – 1.510.017 spettatori
- Sabato 22 novembre, ore 20.45, Napoli-Atalanta – 771.432 spettatori (co-esclusiva Sky)
- Domenica 23 novembre, ore 12.30, Verona-Parma – 346.129 spettatori
- Domenica 23 novembre, ore 15.00, Cremonese-Roma – 585.221 spettatori
- Domenica 23 novembre, ore 18.00, Lazio-Lecce – 296.488 spettatori (co-esclusiva Sky)
- Domenica 23 novembre, ore 20.45, Inter-Milan – 2.136.298 spettatori
- Lunedì 24 novembre, ore 18.30, Torino-Como – 236.767 spettatori
- Lunedì 24 novembre, ore 20.45, Sassuolo-Pisa – 202.997 spettatori
- TOTALE – 6.516.995 spettatori