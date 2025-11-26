Inter-Milan, andato in scena domenica sera a San Siro, è stato il derby più visto di sempre su DAZN, , la piattaforma di sport in streaming che manda in onda tutte le partite del massimo campionato (grazie a un’intesa fino al 2029), di cui sette a giornata in esclusiva assoluta. La stracittadina milanese ha raccolto davanti agli schermi oltre 2 milioni di persone.

Il dato complessivo degli spettatori registrato dalla piattaforma per il turno appena conclusosi è di oltre 6,5 milioni, con un’altra partita come Fiorentina-Juventus che è riuscita a superare quota 1 milione. La sfida del Franchi è stata, infatti, seguita da oltre 1,5 milioni di persone.

La sfida numero 183 in Serie A tra Inter e Milan, vinta 1-0 dai rossoneri con gol di Cristian Pulisic, con 2.136.298 spettatori diventa il Derby della Madonnina più visto su DAZN, superando quello del 5 febbraio 2023 (2.126.241), che aveva visto l’Inter imporsi per 1-0 con un gol nel primo tempo di Lautaro Martinez.

Di seguito, tutti i risultati registrati da DAZN dalle 10 partite della 12esima giornata di Serie A, incluso Zona DAZN, andata in onda sabato dalle ore 15.00: