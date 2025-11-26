Juventus in partenza da Bodo: bianconeri attesi a Torino nel tardo pomeriggio

Dopo una serie di contrattempi, dovuta alla bufera di neve che si è abbattuta su Bodo nella mattina odierna, la Juventus è pronta a lasciare la città norvegese per fare così ritorno in Italia dopo la sfida di Champions League, vinta 3-2, nella serata di ieri.

Luciano Spalletti e i suoi calciatori sarebbero dovuti partire dalla Norvegia questa mattina, e ora sono attesi a Torino nel tardo pomeriggio odierno, per poi ritrovarsi alla Continassa per gli allenamenti nella giornata di domani così da iniziare, in ritardo rispetto alla tabella di marcia iniziale, la sfida casalinga di campionato contro la Cremonese di sabato alle ore 18.00.

Un fuori programma che comunque è stato addolcito dalla vittoria in rimonta sul Bodo che ha permesso ai bianconeri di risalire la classifica del girone unico di Champions rilanciandosi in ottica qualificazione e, inoltre, ha permesso al club di Torino di superare quota 50 milioni di euro in termini di ricavi UEFA.