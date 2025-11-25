L’AIA contro la violenza sugli arbitri. Zappi: «Procederemo in ogni sede»

Profondo sconcerto e una ferma indignazione da parte del presidente dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri), Antonio Zappi, e del comitato nazionale in merito a episodi di violenza del tutto inaccettabili, il più grave dei quali avvenuto domenica scorsa durante la gara di seconda categoria tra Francica e U.S. Girifalco, disputata a Francica, in provincia di Vibo Valentia.

Un giovane arbitro calabrese di soli diciassette anni, al quale il presidente Zappi e il comitato nazionale rivolgono la piena solidarietà e l’abbraccio dei 33.000 arbitri italiani, è stato colpito con violenza più volte al volto da un calciatore.

Tale episodio si aggiunge a diversi altri verificatisi negli ultimi fine settimana in varie regioni italiane, segnali preoccupanti di un clima che non può e non deve essere tollerato. Il responsabile dell’aggressione, ripreso anche da immagini televisive, sarà perseguito dall’Associazione in tutte le sedi competenti, federali e non.

Si auspica – sottolinea l’AIA – non solo una risposta sanzionatoria adeguata da parte dell’ordinamento sportivo, ma anche, se ne ricorrono i presupposti, l’applicazione dell’articolo 583-quater del codice penale, modificato dal Governo per reprimere ed arginare episodi come questo. L’AIA provvederà a inoltrare segnalazione alla commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding, in considerazione della minore età dell’arbitro aggredito, elemento che rende l’accaduto ancora «più grave e inaccettabile».

«Ribadiamo – si legge in una nota – con forza che l’AIA porterà avanti senza sosta la propria battaglia contro ogni forma di violenza sui campi da calcio. Non ci faremo intimidire da chi, con comportamenti irresponsabili e vigliacchi, tenta di rovinare un patrimonio sportivo e sociale che appartiene a tutti. Il calcio è e deve rimanere un luogo di rispetto, educazione e sana competizione. L’Associazione continuerà a lavorare con determinazione per tutelare i propri associati e difendere i valori che fondano questo sport».