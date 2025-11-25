Insulti contro Dusan Vlahovic: 20mila euro di multa per la Fiorentina

La sfida fra Fiorentina e Juventus, giocata sabato pomeriggio allo stadio Franchi di Firenze, è stata anche contraddistinta da due interruzioni temporanee decise dal direttore di gara del match, il signor Daniele Doveri. La ragione della doppia sospensione è da ricondurre a cori discriminatori da parte di alcuni tifosi dei viola verso l’ex di giornata Dusan Vlahovic.

Quest’oggi, in merito ai fatti accaduti a Firenze e in generale nel corso delle partite dell’ultima giornata di Serie A disputata, si è espresso il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’AIA Carlo Moretti.

La decisione finale da parte del giudice è stata quella di comminare una multa di 20mila euro alla Fiorentina «per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, rivolto cori insultanti e discriminatori nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, che costringevano l’Arbitro a interrompere la gara per due volte per circa quattro minuti».

Inoltre, il club di Rocco Commisso si è visto comminare un’ulteriore multa da 10mila euro «per avere suoi sostenitori, al 49° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria».