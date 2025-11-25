Simeone: «Mi immagino in futuro sulla panchina dell'Inter»

Il cammino dell’Inter in Champions League prevede per domani sera la tappa a Madrid in casa di quell’Atletico Madrid allenato dall’ex Diego Pablo Simeone. Il tecnico argentino, che ha giocato con la maglia nerazzurra per due stagioni, è seduto sulla panchina degli spagnoli dal 2011 e non ha mai chiuso a un suo approdo a Milano.

«Se allenerò l’Inter in futuro? Non è una cosa che dipende solo da me – ha esordito Simeone nella consueta conferenza della vigilia prima della partita di mercoledì sera al Riyadh Air Metropolitano –. Ma nel mio cammino di allenatore mi immagino di si».

Un carriera da calciatore che è legata a doppio filo con l’Italia quella di Simeone. Un legame con il nostro Paese che è confermato anche dal percorso che sta facendo il figlio Giovanni, prima a Verona e Napoli e ora al Torino. «L’Inter è una squadra che gioca molto bene, con degli schemi offensivi molto chiari. Ha una rosa incredibile – ha continuato Simeone in conferenza –. Contro il Milan ha dominato la partita, creando tante occasioni da rete. Avrebbe potuto vincere. In Champions League, invece, i numeri parlano da soli. Ha giocato due finali in tre anni. È una delle squadre favorite per vincere il trofeo».