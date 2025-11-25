Champions, giro di boa: quanti punti servono per i playoff e per gli ottavi

Dopo i primi quattro turni, ecco la soglia per ottenere la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, tra playoff e ottavi di finale.

Quanti punti servono per qualificarsi in Champions
(Foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

La prima fase della Champions League è arrivata al giro di boa. Dopo le prime quattro giornate, prende il via la seconda parte del girone unico, con la classifica che va via via delineandosi e le squadre partecipanti che possono iniziare a fare i conti per capire quali risultati servano per proseguire nella competizione.  

Tra le italiane, l’Inter è quella messa decisamente meglio, trovandosi a punteggio pieno. I nerazzurri possono sorridere per il percorso portato avanti fino ad ora e punteranno ai primi otto posti, essendo già certi quantomeno dei playoff. Le altre squadre di Serie A daranno invece la caccia agli spareggi. Obiettivo sicuramente alla portata per la nuova Atalanta di Raffaele Palladino, mentre Napoli Juventus hanno meno margini di errore se vogliono proseguire la loro campagna europea: decisive già le sfide di questo turno per capire quanto sarà difficile conquistare l’obiettivo. 


Ricordiamo che per la Serie A sarebbe importante portare avanti più squadre possibili in Champions, ma anche nelle altre coppe europee. Mantenere le italiane “vive” nelle competizioni UEFA può aprire a una quinta squadra qualificata per la prossima edizione della massima competizione europea per club.

Quanti punti servono per qualificarsi in Champions? I playoff 

Ma quanti punti servono per qualificarsi agli ottavi di finale della competizione? E quanti per chiudere il girone almeno al 24° posto? Partendo dall’obiettivo più semplice, secondo i calcoli effettuati da Football Meets Data, alla situazione attuale 10 punti consentono di accedere ai playoff nel 98,6% dei casi, mentre la percentuale scende al 73,2% con 9 punti. 

Con 11 punti si avrebbe invece la certezza di andare agli spareggi (100% dei casi sulla base delle simulazioni effettuate, alla situazione attuale), un risultato molto simile a quello della passata stagione, quando solamente una squadra su quattro – la Dinamo Zagabria – non superò la prima fase con questo punteggio.  

Quanti punti servono per qualificarsi in Champions? Gli ottavi di finale 

Guardando invece ai primi otto posti, al momento sarebbero 18 i punti necessari per essere praticamente certi di volare agli ottavi e saltare un turno della fase a eliminazione diretta. Con questa classifica, il risultato sarebbe garantito nel 99,6% dei casi. Probabilità che resta molto alta anche con 17 punti, ma in questo caso si scende al 95,3%. 

L’anno scorso furono sufficienti 16 punti (Aston Villa, Lille e Bayer Leverkusen) per volare direttamente agli ottavi di finale. Attualmente, con un risultato di questo tipo il traguardo verrebbe raggiunto solo nel 50% dei casi. Le prossime giornate saranno fondamentali per i primi verdetti e per determinare con maggiore precisione le soglie necessarie per la qualificazione. 

