Champions, giro di boa: quanti punti servono per i playoff e per gli ottavi

La prima fase della Champions League è arrivata al giro di boa. Dopo le prime quattro giornate, prende il via la seconda parte del girone unico, con la classifica che va via via delineandosi e le squadre partecipanti che possono iniziare a fare i conti per capire quali risultati servano per proseguire nella competizione.

Tra le italiane, l’Inter è quella messa decisamente meglio, trovandosi a punteggio pieno. I nerazzurri possono sorridere per il percorso portato avanti fino ad ora e punteranno ai primi otto posti, essendo già certi quantomeno dei playoff. Le altre squadre di Serie A daranno invece la caccia agli spareggi. Obiettivo sicuramente alla portata per la nuova Atalanta di Raffaele Palladino, mentre Napoli e Juventus hanno meno margini di errore se vogliono proseguire la loro campagna europea: decisive già le sfide di questo turno per capire quanto sarà difficile conquistare l’obiettivo.





Ricordiamo che per la Serie A sarebbe importante portare avanti più squadre possibili in Champions, ma anche nelle altre coppe europee. Mantenere le italiane “vive” nelle competizioni UEFA può aprire a una quinta squadra qualificata per la prossima edizione della massima competizione europea per club.

Quanti punti servono per qualificarsi in Champions? I playoff

Ma quanti punti servono per qualificarsi agli ottavi di finale della competizione? E quanti per chiudere il girone almeno al 24° posto? Partendo dall’obiettivo più semplice, secondo i calcoli effettuati da Football Meets Data, alla situazione attuale 10 punti consentono di accedere ai playoff nel 98,6% dei casi, mentre la percentuale scende al 73,2% con 9 punti.

Con 11 punti si avrebbe invece la certezza di andare agli spareggi (100% dei casi sulla base delle simulazioni effettuate, alla situazione attuale), un risultato molto simile a quello della passata stagione, quando solamente una squadra su quattro – la Dinamo Zagabria – non superò la prima fase con questo punteggio.

Quanti punti servono per qualificarsi in Champions? Gli ottavi di finale

Guardando invece ai primi otto posti, al momento sarebbero 18 i punti necessari per essere praticamente certi di volare agli ottavi e saltare un turno della fase a eliminazione diretta. Con questa classifica, il risultato sarebbe garantito nel 99,6% dei casi. Probabilità che resta molto alta anche con 17 punti, ma in questo caso si scende al 95,3%.

L’anno scorso furono sufficienti 16 punti (Aston Villa, Lille e Bayer Leverkusen) per volare direttamente agli ottavi di finale. Attualmente, con un risultato di questo tipo il traguardo verrebbe raggiunto solo nel 50% dei casi. Le prossime giornate saranno fondamentali per i primi verdetti e per determinare con maggiore precisione le soglie necessarie per la qualificazione.