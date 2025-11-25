Innovazione e crescita: il Gruppo 24 ORE consolida la governance e introduce nuove figure

Il Gruppo 24 ORE compie un passo decisivo nel proprio percorso di evoluzione organizzativa, con l’obiettivo di creare un modello più integrato e orientato all’innovazione. Le nuove scelte organizzative e l’ingresso di figure apicali puntano a valorizzare le sinergie tra funzioni operative, tecnologiche e di controllo, rafforzando la capacità di affrontare le sfide del mercato con visione e proattività.

Nell’ambito di questa riorganizzazione, a settembre 2025 è stato istituito il ruolo di Chief Operating Officer (COO), affidato a Paola Boromei, che mantiene anche la responsabilità di Chief Human Resources & Organization Officer (CHRO) per la Direzione Centrale Personale, Organizzazione e Sostenibilità, assumendo inoltre la guida della Direzione Innovazione e Tecnologia. Questa scelta favorisce una gestione integrata delle leve organizzative e tecnologiche, pilastri fondamentali per la trasformazione digitale e l’efficienza operativa.

Da novembre 2025 la funzione Legale si trasforma in Legal & Compliance, integrando al suo interno il presidio della Compliance e l’Enterprise Risk Management (ERM). La nuova configurazione, sempre con la guida di Alessandro Altei, che assume il ruolo di Legal & Compliance Director, per quanto concerne l’ERM opererà in sinergia con l’Internal Audit per rafforzare la capacità di gestione dei rischi, la conformità normativa e la governance complessiva, assicurando maggiore coerenza nei processi aziendali.

Nel mese di novembre 2025, Roberta Bazzo è entrata a far parte del Gruppo come Chief Financial Officer (CFO) alla guida della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo. Con una solida esperienza internazionale maturata in realtà di primo piano come WPP Media (Gruppo WPP), The KraftHeinz Company e Birra Peroni, Bazzo contribuirà a rafforzare la funzione finanziaria e il presidio sui processi di reporting e controllo. Sempre nel medesimo mese, Serena Monteverdi ha assunto la responsabilità della Funzione Internal Audit, portando competenze consolidate in ambito controllo interno, gestione dei rischi e compliance, sviluppate anche attraverso incarichi di rilievo presso il Gruppo Ermenegildo Zegna e RDM Group. Il suo ruolo sarà centrale nel garantire trasparenza e solidità nei processi di governance.