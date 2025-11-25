Serie B, "Nemmeno con un fiore": Kappa lancia la campagna contro la violenza sulle donne

“Nemmeno con un fiore”, è questo il titolo del progetto ideato da Kappa in occasione della 14esima giornata di Serie B che dà così continuità alle iniziative già realizzate durante lo scorso weekend dalla Lega Serie B.

L’obiettivo è sensibilizzare contro la violenza sulle donne, la cui giornata internazionale si celebra proprio oggi, martedì 25 novembre. La campagna avviata durante la 13esima giornata con l’iconico Pallone rosso, il payoff B4LOVE e le varie azioni video, messaggio speaker, installazioni a centro e bordocampo, prosegue quindi in occasione della gara Spezia-Sampdoria, in programma domenica 30 novembre, con lo stadio Alberto Picco che ospita una straordinaria installazione floreale. L’iniziativa intende unire arte, sport e solidarietà, trasformando ancora una volta il calcio in uno spazio di comunicazione e coscienza.

«Attraverso la campagna “Nemmeno con un fiore” vogliamo ribadire quanto sia importante che il calcio continui a farsi portavoce di valori profondi, non solo sportivi ma anche umani – ha spiegato il Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin –. Ballondflor rappresenta un omaggio alle donne e un invito universale al rispetto e alla consapevolezza».

L’opera è stata realizzata da Ballondflor, azienda women-driven di Los Angeles, specializzata in installazioni floreali a tema calcistico. Le artiste californiane hanno ricreato lo speciale Pallone Rosso attraverso una composizione interamente realizzata con fiori naturali, dando vita a un’immagine di grande forza simbolica che celebra la bellezza, la delicatezza e la resilienza femminile. Il messaggio della campagna sarà amplificato anche sui canali digitali ufficiali di Kappa e Lega Serie B, attraverso contenuti social dedicati all’opera floreale e al suo significato.

Con questa iniziativa, la Lega Serie B e Kappa confermano la volontà di dare continuità al percorso di responsabilità collettiva condiviso tra il mondo dello sport e i propri partner, con l’obiettivo di utilizzare la visibilità del calcio per promuovere messaggi di inclusione, speranza e impegno civile.