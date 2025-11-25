Lutto nel calcio: è morto Lorenzo Buffon, storico portiere del Milan anni ‘50

Cordoglio nel mondo del calcio: è morto a Latisana, in provincia di Udine dove viveva, Lorenzo Buffon, per 10 anni portiere del Milan con cui vinse 4 scudetti. Ne dà notizia la figlia Patricia. Buffon è cugino di secondo grado dell’ex portiere della nazionale Gigi Buffon e cugino di Armando Bufon, portiere negli anni 60 e 70.

Lorenzo Buffon avrebbe compiuto 96 anni il prossimo 19 dicembre. E’ stato uno dei portieri più carismatici e completi della sua epoca. Dopo aver militato con il Milan capitanato da Niels Liedholm dal 1950 al 1960, nella sua lunga carriera indossò anche le maglie di Genoa, Fiorentina e Inter, oltre che quella della Nazionale. Vinse uno scudetto anche con i nerazzurri, nella stagione 1962/63.