Lutto nel calcio: è morto Lorenzo Buffon, storico portiere del Milan anni ‘50

Cordoglio nel mondo del calcio: è morto a Latisana, in provincia di Udine dove viveva, Lorenzo Buffon, per 10 anni portiere del Milan con cui vinse 4 scudetti. Ne dà notizia la figlia Patricia. Buffon è cugino di secondo grado dell’ex portiere della nazionale Gigi Buffon e cugino di Armando Bufon, portiere negli anni 60 e 70.
Lorenzo Buffon avrebbe compiuto 96 anni il prossimo 19 dicembre. E’ stato uno dei portieri più carismatici e completi della sua epoca. Dopo aver militato con il Milan capitanato da Niels Liedholm dal 1950 al 1960, nella sua lunga carriera indossò anche le maglie di Genoa, Fiorentina e Inter, oltre che quella della Nazionale. Vinse uno scudetto anche con i nerazzurri, nella stagione 1962/63.
Buffon, spiega la figlia sui social, è morto per un improvviso arresto cardiaco. Negli ultimi anni aveva scelto la tranquillità di Latisana, dove era rimasto legato alle sue radici friulane pur mantenendo un forte rapporto con il mondo del calcio, che ha continuato a seguire e commentare con passione. I funerali si svolgeranno in forma privata a Latisana come chiesto dalla famiglia.