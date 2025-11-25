Europa League, scelta la quinta partita in diretta in chiaro su TV8

Il calcio europeo è pronto a tornare con la propria quinta giornata. Dopo aver assistito alle settimane esclusive di Champions ed Europa League, torna il classico format delle competizioni UEFA, martedì e mercoledì dedicato alla Champions e giovedì alla seconda competizione europea e all’esordio stagionale della Conference.

Sky è assoluta protagonista, con la trasmissione di tutte le sfide in esclusiva che manderà in onda lungo l’arco della stagione fino alla finalissima del 20 maggio 2025, quando le due formazioni che si giocheranno il proprio posto nell’albo d’oro dopo il Tottenham nella cornice dello stadio Besiktas Park di Istanbul, Turchia.

Europa League partita in chiaro – La strategia di Sky

E le partite in chiaro? A differenza del ciclo 2021-2024, Sky ha deciso di rivedere la strategia sulle partite free optando per offrire tutte le partite delle squadre italiane ai propri abbonati, trasmettendo invece su TV8 il miglior match tra big straniere per ogni turno.

Le sfide di Europa League in chiaro non scompariranno dunque dai palinsesti, ma per seguire le italiane, gli spettatori dovranno necessariamente abbonarsi a Sky Sport o in alternativa alla piattaforma streaming NOW (che trasmette i contenuti della pay-tv di Comcast).

Europa League partita in chiaro – La scelta per la quinta giornata della fase campionato

La partita sarà quella che metterà di fronte il Rangers e il Braga. I padroni di casa vivono in Europa League un avvio stagione di grosse difficoltà in cui hanno collezionato zero punti in quattro partite e dovranno cercare il riscatto davanti al proprio pubblico contro i portoghesi che invece sono classificati attualmente tra le prime cinque.

L’incontro Rangers-Braga sarà visibile gratuitamente anche in streaming sul sito di TV8 e consentirà ai tifosi di vedere all’opera due squadre sicuramente scomode da affrontare nel cammino per arrivare fino in fondo alla competizione.