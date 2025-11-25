La Legge di Bilancio 2026 sta per iniziare il proprio iter parlamentare, contraddistinta da ben 1.638 emendamenti firmati dalla maggioranza, di cui 266 portano la firma di Cluadio Lotito, senatore di Forza Italia e patron e presidente della Lazio.

Come riporta l’edizione odierna di ItaliaOggi, di questi 266 un numero significativo sono emendamenti a unica firma del presidente del club biancoceleste, altri sono a firma congiunta con il forzista bresciano Adriano Paroli e qualcuno anche con i colleghi azzurri Maurizio Gasparri, Claudio Fazzone, Licia Ronzulli e Mario Occhiuto. Un solo emendamento riguarda però il calcio: quello in cui prova a inserire il testo del suo disegno di legge sulla trasparenza delle società sportive con molti ostacoli e penalizzazioni a quelle possedute da fondi internazionali, che ormai sono una realtà consolidata del mondo del pallone. Ovviamente, qualora fosse approvato, l’emendamento avrebbe valore solo sul territorio nazionale.

Un’altra battaglia di Lotito, la prima che il senatore è pronto ad affrontare, riguarda però la birra. L’obiettivo è quello di abbassare le tasse ai produttori della “bionda”. Senza esagerare però: la proposta è quella di ridurre di due centesimi (da 2,99 a 2,97) l’accisa su ogni ettolitro di produzione. Il costo è limitato: 4,7 milioni di euro l’anno di tasse risparmiate dai produttori. È la chiave di decine di emendamenti firmati dal presidente della Lazio, come quello che modifica le detrazioni sull’acquisto di tartufi da cercatori occasionali che non ricavano più di 7mila euro l’anno con l’attività.

Una serie di emendamenti che riguarda cibo e bevande, compreso quello che propone la reintroduzione delle ostriche nell’elenco della aliquota Iva agevolata al 10%, da cui sono escluse invece fino ad oggi insieme ad aragoste ed astici. Stessa tassazione anche sulle prestazioni veterinarie offerte però a contribuenti che non superano un Isee di 16.215 euro. Stessa aliquota agevolata dell’Iva (10%) anche per la cessione di mobili e arredi ricondizionati, con un aggravio per i conti pubblici di 40 milioni di euro l’anno.

Inoltre, una quindicina di emendamenti a firma Lotito riguardano facilitazioni fiscali e ordinamentali al settore dell’autotrasporto, mentre altre verrebbero concesse al settore agricolo e alla pesca con un costo annuo di 45,3 milioni di euro. Nello stesso settore previsto un finanziamento aggiuntivo di 550mila euro al fondo per le famiglie dei pescatori vittime del mare. Un piccolo contributo di 500mila euro l’anno anche al settore florovivaistico, per scontare di 0,1 euro ogni vaso acquistato. Infine, 3 milioni di euro in più, secondo Lotito, dovrebbero essere versati dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti alla società Sport & Salute per rafforzare il cicloturismo e la loro iniziativa “Bici in comune”.