Maignan, il Milan ci prova: offerta da 5 milioni. L'impatto del rinnovo a bilancio

Il futuro di Mike Maignan al Milan è tornato d’attualità. L’estremo difensore rossonero è stato assoluto protagonista del derby contro l’Inter, tra parate importanti nel primo tempo (su Thuram e Lautaro Martinez) e un rigore neutralizzato ad Hakan Calhanoglu, che ha consentito al Milan di portare a casa la prima stracittadina di stagione.

Dopo gli errori della passata stagione, il portiere francese sembra essere tornato ad alti livelli quest’anno. Ciò che invece non è cambiato, invece, è il contratto che lo lega al Milan e che scadrà nell’estate 2026. In estate l’estremo difensore sembrava destinato al Chelsea, ma non è stata trovata alcuna intesa e Allegri lo ha convinto a rimanere.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club ha provato a riaprire il dialogo: se Maignan vorrà restare, è ancora valida la proposta di rinnovo per due o tre stagioni a 5 milioni di euro netti l’anno. Un aumento significativo rispetto allo stipendio attuale, ma adeguato al livello delle prestazioni attuali del francese.

Maignan rinnovo Milan – L’impatto dell’operazione sui conti

Per avere risposte chiare servirà aspettare probabilmente ancora un po’, ma quanto impatterebbe il rinnovo di Maignan sui conti rossoneri? Sulla base dei dati attuali – tra ammortamento e stipendio lordo – il costo dell’estremo difensore per il Milan ammonta a poco più di 7 milioni di euro nella stagione 2025/26.

Partendo dall’ipotesi più semplice, se Maignan decidesse di decidere il suo futuro solamente a fine stagione, e rinnovasse a fine campionato, il Milan dovrebbe sostenere il suo stipendio lordo da 6,55 milioni di euro (Maignan gode degli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita) nella stagione 2026/27, ma il costo del cartellino sarebbe ormai completamente ammortizzato.

Se invece il rinnovo arrivasse a metà stagione (ipotizzando un triennale), lo stipendio per quest’esercizio ammonterebbe a 5,1 milioni di euro lordi, mentre l’ammortamento scenderebbe a 1,9 milioni circa, per un costo complessivo che rimarrebbe quindi di circa 7 milioni di euro. Dalla stagione successiva (la prima con il rinnovo completo) il costo scenderebbe invece a 6,8 milioni di euro.