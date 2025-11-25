FIGC, nominato Giuseppe Capua alla guida della Commissione Antidoping

Si è tenuto nella giornata di ieri il Consiglio federale della FIGC, che tra le altre cose ha provveduto a rinnovare la composizione della Commissione Antidoping. Nell’ambito di queste nomine, la Federcalcio ha confermato Giuseppe Capua Presidente della Commissione Federale Antidoping, incarico che ricopre ormai da quasi 25 anni.

Capua, figura di riferimento nella medicina dello sport, guiderà le attività federali dedicate alla tutela della salute degli atleti e alla lotta al doping. «È un grande onore continuare a presiedere la Commissione Federale Antidoping della FIGC», ha dichiarato Capua dopo il rinnovo dell’incarico.

«La priorità resta la tutela della salute degli atleti e la promozione di una cultura sportiva trasparente e responsabile. Sarà un lavoro impegnativo, che affronteremo con serietà e con uno spirito di servizio verso tutto il movimento calcistico», ha concluso il numero uno della Commissione.

Di seguito, i membri della commissione al completo a seguito del rinnovo delle cariche: