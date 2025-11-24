La Russa torna all’attacco: «Con il centrodestra San Siro può restare in piedi»

«Scommetto che con una futura giunta di centrodestra» a Milano, «resterà in piedi con l’accordo delle società anche il vecchio, intramontabile, glorioso San Siro che tutti ci invidiano». Torna all’attacco il presidente del Senato e tifoso interista Ignazio La Russa, intervenendo all’evento Italia Direzione Nord in Triennale, a Milano.

«Sono felice che si parli di costruire il nuovo stadio e speriamo che avvenga nei tempi previsti. Ma avremo il vecchio stadio fino a quando quello nuovo non sarà pronto. Secondo il piano bisognerà abbattere quello vecchio per favorire una legittima volontà di costruire delle cose che con lo stadio c’entrano fino a un certo punto, ma che costituiscono la contropartita data alle società affinché il costo dello stadio non sia a carico dei cittadini», ha spiegato La Russa.

«Ma a quel punto – ha osservato – siamo sicuri che le squadre non cambino idea e non tengano due stadi? Io sono convinto che nel frattempo, se ci sarà come auspico una giunta di centrodestra, saprà parlare con le società, offrire alternative alle cubature previste al posto dello stadio in altre parti del territorio milanese e magari nuovo e vecchio stadio coesisteranno».