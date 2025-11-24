Accordo FIFA-Arabia: 1 mld di dollari per nuovi stadi in Paesi in via di sviluppo

Sbloccando il potenziale dello sport come motore di sviluppo economico e sociale, il Saudi Fund for Development (SFD) e la FIFA hanno firmato un Memorandum of Understanding per destinare fino a 1 miliardo di dollari in prestiti agevolati destinati alla costruzione e alla riqualificazione di stadi sportivi e delle infrastrutture essenziali circostanti nei Paesi in via di sviluppo in tutto il mondo.

L’accordo sottolinea un impegno condiviso a sostenere le nazioni in via di sviluppo nel rafforzamento dei loro ecosistemi sportivi, come parte di uno sforzo più ampio per promuovere lo sviluppo sociale ed economico. Il programma darà priorità ai Paesi in via di sviluppo e alle rispettive Federazioni calcistiche affiliate alla FIFA (Member Associations, MAs), aiutandole a investire in strutture in grado di generare crescita, creare opportunità e incentivare la partecipazione a tutti i livelli.

Questa partnership – si legge in una nota – «mira a sostenere i governi nazionali nella progettazione, nel finanziamento e nella costruzione di moderni impianti polisportivi conformi agli standard internazionali e capaci di fungere da centri di vita comunitaria, istruzione e inclusione. Le nuove strutture creeranno posti di lavoro, stimoleranno le imprese locali e rafforzeranno la coesione sociale offrendo ai giovani spazi sicuri e moderni in cui incontrarsi, allenarsi e competere».

Attraverso questi prestiti agevolati, SFD e FIFA collaboreranno attivamente con le autorità nazionali per realizzare progetti che contribuiscano alla resilienza economica di lungo periodo e allo sviluppo delle capacità locali. L’iniziativa fungerà inoltre da finanziamento iniziale per attrarre altre istituzioni di sviluppo, partner del settore privato e organizzazioni regionali, creando un modello scalabile per lo sviluppo sostenibile dello sport nelle economie emergenti.

Sultan bin Abdulrahman Al-Marshad, CEO dello SFD, ha dichiarato: «Lo sport è più della competizione: è un catalizzatore di sviluppo e inclusione. Attraverso finanziamenti agevolati, aiutiamo i Paesi a costruire le infrastrutture di cui hanno bisogno per liberare il loro potenziale, dare forza ai giovani e rafforzare le comunità per le generazioni future».

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha aggiunto: «Il ruolo della FIFA è sviluppare il calcio in tutto il mondo, e molte delle nostre Federazioni affiliate hanno bisogno di ulteriore supporto per dotarsi delle infrastrutture necessarie a ospitare competizioni. Attraverso questo memorandum d’intesa con il Saudi Fund for Development, fino a 1 miliardo di dollari sarà messo a disposizione tramite prestiti agevolati per finanziare la costruzione e il miglioramento di stadi certificati dalla FIFA. Questo accordo rappresenta un passo fondamentale per garantire che le nostre Federazioni affiliate dispongano delle strutture necessarie a rendere il calcio davvero globale».