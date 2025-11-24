Banca Ifis è il Main Partner del 32° Congresso annuale di Assiom Forex

Il 20 e il 21 febbraio 2026, presso il Palazzo del Casinò del Lido di Venezia, si terrà il 32° Congresso annuale organizzato da Assiom Forex, l’Associazione degli Operatori dei mercati finanziari, con la collaborazione di Banca Ifis. Ad annunciarlo è il presidente di Assiom Forex, Massimo Mocio.

I lavori, che inizieranno con un workshop nel pomeriggio di venerdì 20 febbraio, potranno essere seguiti anche in modalità streaming, incluso il tradizionale Discorso alla comunità finanziaria del Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta (previsto nella mattina di sabato 21 febbraio) e la tavola rotonda pomeridiana che seguirà.

«Siamo convinti che il Congresso rappresenti un’opportunità preziosa di confronto in un contesto di profonda trasformazione degli equilibri globali. Una fase segnata dall’incertezza sugli effetti economici delle politiche dell’amministrazione americana, dal nuovo ruolo che l’Europa è chiamata ad assumere nello scenario internazionale e dalla rivoluzione dei mercati finanziari e degli intermediari, guidata dalla diffusione dell’intelligenza artificiale, dai digital asset e dalla tokenizzazione degli strumenti finanziari», ha dichiarato Massimo Mocio.

Banca Ifis, in qualità di Main Partner del Congresso, sosterrà attivamente l’evento e collaborerà alla realizzazione di momenti di confronto finalizzati ad offrire un aggiornamento sulle tematiche di maggiore interesse. Sarà possibile iscriversi ai lavori del Congresso tra qualche settimana sul sito dedicato. Mentre per ogni approfondimento, il sito del 32° Congresso verrà costantemente aggiornato. Le notizie più rilevanti, i webinar e le indicazioni circa gli ospiti partecipanti verranno poi rilanciate sui principali canali social dell’Associazione.