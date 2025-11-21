Svolta USA per il Cagliari: una cordata di investitori statunitensi diventa azionista di minoranza

Un gruppo di investitori statunitensi, guidato da Maurizio Fiori (ad di Praxis Capital Management), ha acquisito una quota di minoranza del club sardo: Giulini resta presidente della società.

Il Cagliari ha un nuovo azionista di minoranza: è arrivato infatti l’accordo tra la Fluorsid di Giulini e un gruppo di investitori americani che fanno riferimento a Maurizio Fiorri, ad di Praxis Capital Management. Lo ha annunciato il club sardo in una nota.

“Cagliari Calcio è lieto di comunicare la firma di un accordo che prevede l’ingresso nel capitale sociale della società di un gruppo di investitori americani facenti riferimento a Maurizio Fiori, sardo di origine e amministratore delegato di Praxis Capital Management, finalizzato all’acquisizione di una partecipazione di minoranza qualificata”, si legge nella nota.

“L’operazione nasce dalla condivisione di una visione strategica di medio-lungo periodo con l’obiettivo di supportare lo sviluppo del nuovo stadio e più in generale la crescita e il rafforzamento strutturale del Cagliari Calcio”.

“Il Presidente Tommaso Giulini manterrà il controllo e la guida operativa del Club, affiancato da un partner internazionale in grado di contribuire con competenze e un network globale, rafforzando il percorso di consolidamento e innovazione già avviato”.

«Accogliere Maurizio e il suo gruppo di investitori rafforza i nostri piani futuri e conferma il potenziale globale del nostro club. La loro visione, unita all’esperienza e al rispetto per le nostre tradizioni, li rende partner ideali per costruire insieme il Cagliari del futuro», afferma il presidente Giulini.

«Da sardo che è cresciuto andando allo stadio a ogni partita insieme a mio nonno, è per me un onore poter affiancare Tommaso nella custodia di questa istituzione così amata e contribuire a scrivere il prossimo capitolo della sua storia», quanto dichiarato da Maurizio Fiori.

“Il signing dell’operazione è avvenuto in data odierna, cui faranno seguito il closing e la presentazione dell’investitore, dopo le necessarie approvazioni regolamentari”.

“Il gruppo di investitori è assistito da Hogan Lovells in qualità di consulente legale e da Deloitte come consulente fiscale e finanziario dell’operazione. Fluorsid Group è assistita dallo Studio BDL in qualità di consulente legale e dallo Studio Verna in qualità di consulente fiscale”.

