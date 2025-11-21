Chi è Maurizio Fiori, il manager a capo della cordata diventata azionista di minoranza del Cagliari

Il Cagliari ha un nuovo azionista di minoranza. Il club ha infatti annunciato l’ingresso “con una quota di minoranza qualificata” di una cordata di imprenditori statunitensi, guidati da Maurizio Fiori, attuale ad del fondo Praxis Capital Management. Non si tratta, tuttavia, di un ingresso direttamente del fondo all’interno della società sarda, ma solo di Fiori insieme ad un gruppo di investitori.

Ma chi è Maurizio Fiori, il manager che guida la cordata diventata azionista di minoranza del club sardo?

Chi è Maurizio Fiori: da Carbonia a Chicago

Maurizio Fiori, sardo, nato a Carbonia nel luglio 1972, è Managing Director di Praxis Capital Management LLC dal 2019, dove coordina le strategie di investimento globali del hedge fund. Dal 2024 è anche Chief Investment Officer di Argos Wealth Advisors, società che gestisce patrimoni e family office in California, Arizona, New York e Italia.

Originario del Sulcis, Fiori si è trasferito negli Stati Uniti nel 1990, quando frequentava la quarta liceo, e dopo il ritorno in Italia ha deciso di stabilirsi nuovamente negli USA, dove ha intrapreso il suo percorso lavorativo.

Prima di entrare in Praxis, Fiori ha operato come imprenditore nei settori food & beverage, hospitality e beni di lusso, fondando e sviluppando Snowball Holdings, un venture capital attivo negli Stati Uniti e in Italia. Con alcuni soci americani, è stato tra i fondatori della Half Acre Beer Company, azienda produttrice di birra. Inizialmente la società era piuttosto piccola, ma dopo pochi mesi si è trasferita a Chicago, dove i fondatori avevano notato una scarsa presenza locale di birre artigianali. Con l’apertura di due birrifici, l’azienda è cresciuta rapidamente, passando da una produzione iniziale di 1.000 litri annui a oltre 2 milioni di litri, consolidandosi come uno dei principali marchi della craft beer statunitense.

Tra il 1996 e il 2006 Fiori è stato Limited Partner presso Marquette Partners LLP, specializzandosi nel trading di futures su prodotti fixed-income e guidando l’apertura di uffici internazionali a Londra, Francoforte, Parigi, Milano e Seoul. La sua carriera è iniziata nel 1995 in Olivetti come Business Strategy Analyst, dopo aver conseguito il B.A. Summa Cum Laude alla Washington State University, con double major in International Business e Finance e minors in Economics e Japanese Studies.

Cosa fa Praxis Capital Management, il fondo di cui Fiori è AD

Cosa fa, invece, Praxis Capital Management? Si tratta di un gestore di investimenti alternativi fondato nel 2018 da Zach Abraham, managing partner del fondo. In particolare, spiega sul proprio sito, Praxis adotta “uno stile attivo di global macro investing e ha lanciato il suo fondo di punta, il Praxis Opportunity Fund (POF), con l’obiettivo di generare rendimenti non correlati e asimmetrici, ottimizzati nel medio-lungo termine. Il fondo sfrutta l’esperienza dei fondatori nel trading di capitale proprietario per operare in linea con le proprie visioni macroeconomiche, massimizzando la convessità al rialzo e limitando il rischio al ribasso grazie a rigorose pratiche di gestione del rischio mark-to-market”, si legge sul sito del fondo.