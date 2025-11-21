Caso ultras, i pm a Inter e Milan: «Finora fatto tanto, ma si può migliorare»

Oggi pomeriggio, in Prefettura a Milano, è andato in scena un incontro fra il Prefetto Claudio Sgaraglia e i presidenti di Inter e Milan, Giuseppe Marotta e Paolo Scaroni. Presenti anche i vertici delle forze dell’ordine, tra il procuratore Marcello Viola, l’aggiunta della Dda milanese Alessandra Dolci, il procuratore della Dna Giovanni Melillo e anche alcuni dirigenti dei due club milanesi.

Nel corso di tale incontro si sono sottolineati i miglioramenti sensibili registrati in questi ultimi mesi, tra cui la gestione e la vendita di biglietti nominali, la revoca di centinaia e centinaia di abbonamenti ad ultras nelle cosiddette ‘black list’, il riconoscimento facciale per gli ingressi allo stadio, che è in fase di introduzione, e ancora una sensibilizzazione in atto su dipendenti e responsabili affinché evitino contatti impropri di ogni genere. Una testimonianza di quanto fatto da Inter e Milan nell’ultimo anno, dopo il blitz dell’ottobre 2024 in cui sono finiti in carcere capi e sodali della Curva Sud milanista e della Nord interista di San Siro, anche infiltrata dalla ‘ndrangheta. Restano comunque alcuni aspetti da monitorare e migliorare nel prossimo futuro.

Dopo la maxi operazione che portò agli arresti degli ultrà delle curve del Meazza, la Procura ha avviato, infatti, anche un cosiddetto “procedimento di prevenzione” nei confronti di Inter e Milan, società non indagate e anzi poi parti civili per i danni nei processi, ma che hanno dovuto dimostrare nei mesi, in sostanza, in un contraddittorio, di aver reciso i legami con il mondo ultrà. E sul punto che interessa di più, ossia quello dell’ordine e della sicurezza pubblica, hanno lavorato i consulenti della Dda milanese e della Dna, che hanno stilato delle relazioni. In sostanza ora, stando a quanto emerso, serve che il modello organizzativo dei due club possa garantire buoni risultati per il futuro e si stabilizzi.

