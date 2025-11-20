Sorteggio playoff Mondiali in streaming gratis? Il percorso di qualificazioni UEFA per i Mondiali 2026, che si terranno la prossima estate, si è concluso e ora si guarda con grande attenzione ai playoff in programma a fine marzo che decreteranno le ultime quattro qualificate alla rassegna iridata ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada.

Fra le 16 protagoniste c’è anche l’Italia di Gennaro Gattuso, che ha terminato il proprio gruppo in seconda posizione. A completare il quadro ci sono tutte le seconde piazzate dei vari raggruppamenti e le quattro vincitrici della fase a gironi ripescate dalla Nations League.

Le 16 nazionali partecipanti ai playoff sono le seguenti, divise per fasce, in base al ranking FIFA:

Fascia 1: Italia , Danimarca, Turchia, Ucraina

Fascia 2: Polonia, Galles, Slovacchia, Repubblica Ceca

Fascia 3: Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo

Fascia 4: Svezia, Macedonia del Nord, Irlanda del Nord, Romania

Sorteggio playoff Mondiali in streaming gratis? Il format

Le partecipanti verranno suddivise in quattro fasce durante il sorteggio, che si terrà giovedì 20 novembre, dal quale nasceranno quattro mini-tornei composti da due semifinali e una finale: la squadra che si aggiudicherà la finale otterrà il biglietto per i Mondiali 2026.

Nello specifico, ogni mini-torneo seguirà questa struttura:

semifinale 1 : squadra di fascia 1 vs squadra di fascia 4;

: squadra di fascia 1 vs squadra di fascia 4; semifinale 2 : squadra di fascia 2 vs squadra di fascia 3;

: squadra di fascia 2 vs squadra di fascia 3; finale: vincente semifinale 1 vs vincente semifinale 2.

Per quanto riguarda le sedi, le teste di serie (ovvero formazioni inserite nelle fasce 1 e 2) saranno sorteggiate per giocare in casa la semifinale. La sede della finale, invece, verrà determinata da un sorteggio preliminare tra le due vincitrici delle semifinali.

Sorteggio playoff Mondiali in streaming gratis? Come seguire l’evento

Il sorteggio inizierà alle 13.00 e sarà trasmesso su Sky Sport 24 e anche in chiaro su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre), con la diretta che accompagnerà passo dopo passo tutte le estrazioni. Inoltre, sarà possibile seguirlo gratuitamente in streaming sul canale FIFA+, ma anche su Sky Go e NOW.

La cerimonia riguarderà tutti i playoff e si partirà con quelli intercontinentali, che vedranno protagoniste le rappresentative di CONMEBOL, OFC, AFC, CAF e CONCACAF, includendo anche Bolivia e Nuova Caledonia, per poi passare al capitolo UEFA.