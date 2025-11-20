Come per il 2018 e il 2022, l’Italia dovrà passare dagli spareggi per cercare la qualificazione ai Mondiali 2026, sperando che il risultato sia, però, diametralmente opposto, rispetto al recente passato per gli uomini di Gennaro Gattuso.

Dalle 13.00 inizierà il sorteggio che coinvolgerà 16 selezioni europee che si dovranno contendere i quattro posti in palio nel tabellone principale della rassegna iridata che si terrà la prossima estate fra Stati Uniti, Canada e Messico. Gli Azzurri scopriranno la prima (e la potenziale seconda) avversaria che troveranno nella propria strada verso la qualificazione ai Mondiali 2026.

Sorteggio playoff Mondiali – Il format

Come detto sono 16 le nazionali che dovranno partecipare ai playoff europei per qualificarsi ai Mondiali: le 12 seconde dei gironi (fra cui c’è anche l’Italia) più le quattro migliori piazzate nell’ultima Nations League a non aver finito le qualificazioni nei primi due posti del proprio girone.

Le squadre saranno divise in quattro fasce al momento del sorteggio (le 12 seconde classificate saranno posizionate sulla base del ranking FIFA, mentre le quattro emergenti dalla Nations League saranno in quarta fascia), che andrà a formare quattro mini-tornei fatti di due semifinali e una finale ciascuno: chi vincerà la finale strapperà il pass per gli USA.

In particolare, per ogni mini-torneo il format sarà il seguente:

semifinale 1: squadra di fascia 1 vs squadra di fascia 4;

semifinale 2: squadra di fascia 2 vs squadra di fascia 3;

finale: vincente semifinale 1 vs vincente semifinale 2.

Per quanto riguarda la sede, le squadre teste di serie (quindi quelle di fascia 1 e 2) saranno sorteggiate per disputare in casa la semifinale dei playoff (l’Italia giocherà quindi tra le mura amiche il proprio match). Per quanto riguarda la finale, invece, sarà effettuato in anticipo un sorteggio per determinare quale vincitrice di semifinale giocherà in casa.

Sorteggio playoff Mondiali – Le possibili avversarie

Ma cosa possiamo aspettarci per quanto riguarda le avversarie dell’Italia? Completati gli ultimi turni delle qualificazioni, la situazione per le fasce è la seguente:

Fascia 1: Italia, Danimarca, Turchia, Ucraina

Italia, Danimarca, Turchia, Ucraina Fascia 2: Polonia, Galles, Slovacchia, Repubblica Ceca

Polonia, Galles, Slovacchia, Repubblica Ceca Fascia 3: Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo

Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo Fascia 4: Svezia, Macedonia del Nord, Irlanda del Nord, Romania

L’Italia potrebbe quindi sfidare una tra Svezia, Macedonia del Nord, Irlanda del Nord e Romania in semifinale (con il destino che potrebbe mettere nuovamente gli azzurri contro Svezia o Macedonia, che già eliminarono la nazionale nel 2018 e nel 2022), mentre in finale potrebbe trovare una squadra di fascia 2 o 3.

Sorteggio playoff Mondiali – La procedura

L’estrazione inizia con la Fascia 1 e si conclude con la Fascia 4. I quattro percorsi dei playoff sono formati come segue:

Fascia 1 : le quattro squadre con il miglior coefficiente vengono assegnate alle semifinali 1, 3, 5 e 7 nell’ordine in cui vengono estratte.

: le quattro squadre con il miglior coefficiente vengono assegnate alle semifinali 1, 3, 5 e 7 nell’ordine in cui vengono estratte. Fascia 2 : le quattro squadre teste di serie vengono sorteggiate per il primo posto disponibile nelle semifinali 2, 4, 6 e 8.

: le quattro squadre teste di serie vengono sorteggiate per il primo posto disponibile nelle semifinali 2, 4, 6 e 8. Fascia 3 : le quattro squadre non teste di serie vengono sorteggiate per il primo posto disponibile nelle semifinali 2, 4, 6 e 8.

: le quattro squadre non teste di serie vengono sorteggiate per il primo posto disponibile nelle semifinali 2, 4, 6 e 8. Fascia 4: le quattro squadre derivanti dalla Nations League non teste di serie vengono sorteggiate per il primo posto disponibile nelle semifinali 1, 3, 5 e 7.

Le vincitrici delle quattro finali dei playoff si qualificano alla Coppa del Mondo 2026 completando così il quadro delle 16 partecipanti europee.

Sorteggio playoff Mondiali – Il calendario

Il sorteggio per i playoff andrà in scena nella giornata di oggi, giovedì 20 novembre, a Zurigo, a partire dalle ore 13.00. Per quanto riguarda invece la disputa delle sfide, la FIFA nei giorni scorsi ha reso noto: «Le semifinali si disputano giovedì 26 marzo e le finali martedì 31 marzo 2026. Si applicheranno gli orari di calcio d’inizio standard UEFA: 20:45 CET o 18:00 CET», ha concluso.

Sorteggio playoff Mondiali – Gli accoppiamenti

[IN AGGIORNAMENTO]