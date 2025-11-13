Roberto Mancini è ufficialmente l’allenatore dell’Al Sadd, formazione qatariota con un passato molto importante visto che ha in bacheca 18 campionati nazionali (record in Qatar) e due Champions League asiatiche, l’ultima nel 2011. L’ex commissario tecnico della Nazionale torna in panchina dopo il divorzio con la nazionale dell’Arabia Saudita dell’ottobre 2024.

Mancini ha siglato un contratto fino a maggio 2026 con opzione di rinnovo automatico per altre due stagioni. Attualmente l’Al Sadd al sesto posto in campionato con 14 punti dopo nove partite con un ritardo dalla vetta di ben otto lunghezze. Nella Champions League asiatica, invece, la formazione qatariota non ha ancora vinto dopo due pareggi e altrettante sconfitte.

Mancini, inoltre, potrebbe fare il suo esordio sulla panchina dell’Al Sadd già in questo fine settimana per la coppa nazionale che presenta la sfida con Al Ahli Doha, mentre il prossimo appuntamento in campionato è fisato per il 22 con l’Al Sailiya. Ben più prestigioso è l’appuntamento in Champions League del 25 novembre con gli emiratini dell’Al Wahda.

Come detto in precedenza, l’ex allenatore di Inter, Manchester City e della Nazionale ha siglato un accordo fino a maggio 2026 con opzione per altre due stagioni. Si tratta di un accordo dalle cifre molto importanti, visto che per questo periodo sono garantiti 5 milioni di euro. Cifra da considerarsi netta, visto che in Qatar non è prevista la tassazione per gli stranieri. Inoltre, nell’opzione di rinnovo biennale è previsto un raddoppio dell’ingaggio che porterebbe l’ingaggio stagionale di Mancini a 10 milioni.