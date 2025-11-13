Supercoppa Italiana, i biglietti per le semifinali in Arabia Saudita: tutti i dettagli

La Lega Serie A ha ufficializzato i dettagli per la vendita dei biglietti per le semifinali di Supercoppa italiana che andranno in scena a dicembre a Riyadh, in Arabia Saudita.

«Sela Sport, partner per l’organizzazione dell’evento, si avvarrà della collaborazione dell’Autorità del Turismo Saudita per la vendita dei tagliandi di tutte e tre le partite. I biglietti per i tifosi sono in vendita qui, mentre per poter entrare in Arabia Saudita ogni tifoso dovrà procedere in autonomia con la richiesta del visto turistico elettronico, seguendo la procedura indicata qui», si legge nella nota.

Biglietti Napoli Milan Supercoppa, prezzi e dettagli

La prima sfida sarà quella tra Napoli e Milan, in programma giovedì 18 dicembre 2025 (ore 22.00 local time – ore 20.00 ora italiana) presso l’“Al-Awwal Park Stadium” – Riyadh. Ai sostenitori del Napoli sarà destinata la curva di sinistra (settori C e D), mentre ai sostenitori del Milan sarà destinata la curva di destra (settori K e J). Rispetto alla scorsa edizione si registra un calo dei prezzi che portano il costo della categoria 1 a scendere oltre il 50%

Biglietti Bologna Inter Supercoppa italiana, prezzi e dettagli

La seconda sfida sarà quella tra Bologna e Inter, in programma venerdì 19 dicembre 2025 (ore 22.00 local time – ore 20.00 ora italiana) presso l’“Al-Awwal Park Stadium” – Riyadh. Ai sostenitori del Bologna sarà destinata la curva di sinistra (settori C e D), mentre ai sostenitori dell’Inter sarà destinata la curva di destra (settori K e J).

Per quanto riguarda i tagliandi della finale, in programma il 22 dicembre sempre nello stesso stadio, si attendono novità nei prossimi giorni.